Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 casi un año después de su última carrera con Red Bull, al participar en un test privado en Imola con apoyo técnico de Ferrari.

Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a la acción en un monoplaza de Fórmula 1 luego de casi un año de ausencia en pista, al participar en un test privado en el circuito de Imola, Italia, bajo la supervisión de su nueva escudería, Cadillac.

De acuerdo con información de Motorsport, el piloto tapatío manejó un Ferrari SF-23 completamente pintado de negro, aprovechado por Cadillac dentro del programa TPC (Testing Previous Car), que permite el uso de autos de temporadas anteriores para entrenamientos privados. Este ensayo representa su primer contacto real con la pista desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, última carrera que disputó con Red Bull antes de salir del equipo.

Desde entonces, el mexicano se había mantenido activo exclusivamente en el simulador de Cadillac, estructura con la que firmó como piloto titular de cara a la temporada 2026, cuando la marca se incorporará oficialmente a la parrilla de Fórmula 1.

Al tratarse de una escudería nueva sin monoplazas propios todavía listos, Cadillac recurrió al SF-23 de Ferrari, que además será su proveedor de unidades de potencia. El Cavallino Rampante facilitó el auto y colaboró de forma logística para las pruebas. Previamente, el monoplaza se había rodado en el circuito de Fiorano con Arthur Leclerc al volante, con el objetivo de verificar que estuviera en condiciones óptimas antes de cederlo al equipo estadounidense.

¿Qué implica el proyecto de Cadillac para la temporada 2026?

En Imola trabajaron de manera conjunta alrededor de 30 integrantes de Ferrari y 20 miembros de Cadillac en la preparación de los boxes 16 y 17. Aunque ambas partes intentaron mantener el ensayo bajo perfil, la realización del test terminó filtrándose y se hizo pública.

Durante las jornadas en pista, Pérez fue el único piloto al mando del SF-23, mientras el equipo encabezado por Graeme Lowdon se concentró en afinar procedimientos, probar dinámicas de trabajo y familiarizarse con la operativa de un fin de semana típico de Gran Premio, pensando en 2026.

El proyecto de Cadillac contempla a Checo Pérez como piloto titular junto al finlandés Valtteri Bottas, quien no participó en estas pruebas debido a su vínculo vigente con Mercedes como piloto de reserva. Al frente de la estructura estuvo Peter Crolla, jefe de equipo de Cadillac desde abril y exintegrante de Haas F1 entre 2022 y 2024.

Cadillac se convertirá en el undécimo equipo de la parrilla a partir de la temporada 2026, cuyo inicio está programado para el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. El ensayo en Imola se considera el primer paso tangible del proyecto estadounidense rumbo a su debut en la máxima categoría del automovilismo.