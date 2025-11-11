Jasson Atondo conectó doblete por regla que definió el triunfo 7-6 sobre Jaguares, en el primer enfrentamiento histórico entre ambos equipos.

En la primera serie en la historia entre ambas novenas dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, Jasson Atondo se erigió como la figura ofensiva al impulsar las carreras clave en la victoria de los Naranjeros de Hermosillo por 7-6 sobre los Jaguares de Nayarit, en duelo celebrado en el Estadio Fernando Valenzuela.

Los abridores Erich Uelman y Víctor Lizárraga tuvieron salidas cortas sin decisión. La victoria correspondió al relevista Chase Jessee (1-0), quien trabajó una entrada con dos carreras admitidas y los tres outs por la vía del ponche. El revés fue para Alexis Vera (1-1), castigado con tres carreras en apenas un tercio de labor. Matt Foster (6) logró el salvamento pese a una rebelión final de la visita.

Te puede interesar Tucson logra su primera victoria en la LMP ante Naranjeros

Naranjeros impone condiciones en casa

Los Jaguares tomaron la delantera en la apertura del tercer episodio con el primer ataque de su historia ante Hermosillo. Ricardo Valenzuela conectó imparable al derecho para que Randy Romero anotara la carrera inaugural, y Jesse Castillo amplió la ventaja 2-0 con sencillo productor hacia la banda contraria.

El empate llegó de inmediato en el cierre de la entrada, producto del descontrol del abridor nayarita Víctor Lizárraga, quien concedió una carrera con wild pitch y otra con balk frente a T.T. Bowens, permitiendo el 2-2.

En la quinta, la ofensiva naranja tomó el control del juego. Willie Calhoun detonó cuadrangular solitario por el jardín derecho para el 3-2, y poco después, Ángel Ramírez elevó de sacrificio al central para que Jesús Loya timbrara la cuarta.

Te puede interesar Naranjeros de Hermosillo: conoce su rol de juegos de la temporada 2025-2026

Sin embargo, Jaguares se mantuvo en la pelea y empató 4-4 en la octava con un batazo oportuno de Niko Vásquez al jardín derecho ante los lanzamientos de Jessee.

La respuesta naranjera fue inmediata. Con dos en base, Jasson Atondo conectó un doblete por regla que impulsó dos carreras y devolvió la ventaja a Hermosillo. Harold Ramírez coronó el ataque con un imparable que envió al plato a 'El Tipo' García, ampliando la diferencia a 7-4.

Nayarit volvió a presionar en la novena. Con dos outs, Ricardo Valenzuela produjo dos carreras más ante Matt Foster para acercar a su equipo 7-6, obligando al mánager Juan Gabriel Castro a subir al montículo. Tras la charla, Foster se repuso y ponchó al emergente José Manuel Orozco, sellando la victoria y el debut triunfal de los Naranjeros ante la nueva franquicia.