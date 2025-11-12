El bate de Ricardo Valenzuela fue clave al producir cuatro carreras en el triunfo de Nayarit por 10-3 sobre Hermosillo.

Una noche inspirada de Ricardo Valenzuela, quien remolcó cuatro carreras, impulsó a los Jaguares de Nayarit a una contundente victoria por 10-3 sobre los Naranjeros de Hermosillo, este miércoles en el Estadio Fernando Valenzuela.

Con el resultado, la serie quedó igualada a una victoria por lado.

José Samayoa (0-2) abrió por los Naranjeros y tuvo una salida complicada al permitir siete imparables y cinco carreras en tres entradas y un tercio de labor, con lo que cargó con la derrota.

Por su parte, Alex Delgado (4-0) se quedó a un out de completar una salida de calidad, pero se llevó la victoria tras lanzar cinco episodios y dos tercios en los que admitió siete hits y tres carreras.

Para el tercer y definitivo juego de la serie, programado este jueves, Touki Toussaint será el encargado de abrir por Hermosillo, tras hacer historia en su anterior salida con un juego completo. En contraparte, Faustino Carrera buscará sumar su primer triunfo del certamen.

Te puede interesar Naranjeros gana primer duelo histórico ante Jaguares en Hermosillo

Rugen en la "H"

La ofensiva nayarita atacó desde temprano. En la primera entrada, Ricardo Valenzuela puso adelante a los Jaguares con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo-central, con Jacob Rhinesmith a bordo.

El castigo continuó en la tercera, cuando Valenzuela volvió a responder con un sencillo productor para ampliar la ventaja. En la cuarta, Randy Romero impulsó una más con imparable que envió al plato a Niko Vázquez, y un wild pitch de Orlando González permitió la quinta anotación visitante.

Los Jaguares siguieron su dominio en la quinta entrada con una carrera impulsada por Francisco Acuña, además de dos más en la sexta: una por un nuevo wild pitch de José Albertos, y otra con un batazo de Valenzuela, quien cerró su gran noche con su cuarta carrera producida.

Los Naranjeros evitaron la blanqueada en la parte baja de esa misma entrada con un rally de tres carreras. Jasson Atondo abrió la reacción con un sencillo productor que llevó al plato a Gabriel Gutiérrez, mientras que Harold Ramírez conectó un batazo profundo al jardín izquierdo que permitió anotar a Francisco Lugo y Atondo.

En la novena, Jacob Rhinesmith produjo la novena carrera de Nayarit con sencillo al jardín central. Poco después, un passed ball de Gutiérrez permitió la décima anotación, con la que los Jaguares sellaron su victoria.

Noche de 10 para Nayarit



Con cuatro producidas de Ricardo Valenzuela, los @JaguaresdeNayof vencen a los @ClubNaranjeros y empatan la serie



PG Alex Delgado

PP José Samayoa



Presentado por @RedColaMx #LigaARCO? pic.twitter.com/8RpAwJtUnc — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 13, 2025