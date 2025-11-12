A sus 40 años, el portero del AEL Limassol mostró la nueva indumentaria de México durante la filmación de un comercial. La imagen reavivó el debate sobre su convocatoria rumbo a 2026.

Guillermo Ochoa compartió en redes sociales imágenes portando el nuevo uniforme de la Selección Mexicana, en medio de la grabación de un comercial donde coincidió con Luis Ángel Malagón, quien perfila para la titularidad. La publicación reavivó el debate sobre su inclusión en la lista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Para Ochoa, de 40 años, 2026 tendría un significado especial: sería su sexto Mundial, una marca histórica para un futbolista. Pese a un inicio discreto con el AEL Limassol de Chipre, el guardameta busca mantenerse activo en Europa con miras a ser considerado por el cuerpo técnico y sostener ritmo competitivo.

En plataformas sociales, usuarios y analistas contrastaron ventajas —experiencia, liderazgo en vestidor y manejo de torneos— con desventajas —disputa por la titularidad, estado de forma y presencia de arqueros en buen momento—. La conversación también giró en torno al dorsal que Ochoa usaría y al diseño de la nueva equipación de portero.