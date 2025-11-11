El Tri Sub-17 obtuvo el último boleto a dieciseisavos como octavo mejor tercero tras empatar en criterios con Arabia Saudita y superarlo por juego limpio. El rival será Argentina.

México Sub-17 clasificó a la ronda de dieciseisavos del Mundial como octavo mejor tercer lugar gracias al criterio de Fair Play, tras quedar igualado con Arabia Saudita en puntos, goles a favor y en contra.

La combinación de resultados del cierre de grupos y una mejor tarjeta acumulada permitió el pase del equipo dirigido por Carlos Cariño. Su rival en la siguiente fase será Argentina.

Con tres puntos y diferencia de −2, México y Arabia Saudita terminaron igualados; el pase se definió por el cuarto criterio (juego limpio): menos amonestaciones y sin rojas para México frente al acumulado árabe.

Así, El Tri cerró como peor clasificado entre los terceros que avanzan.

La FIFA establece que, tras puntos, diferencia y goles, el desempate considera puntos de Fair Play (amarillas y rojas) antes del sorteo. Este criterio regirá también en el ranking de terceros.

Próximo rival y panorama. México enfrentará a Argentina, líder perfecto de su grupo (nueve puntos, +9 de diferencia). El duelo será en la fase de dieciseisavos del Mundial Sub-17 Qatar 2025.



