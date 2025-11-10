Tras la victoria de Pumas y su cierre en el puesto 10, el Play-In del Apertura 2025 lo disputarán Pumas, Pachuca, Tijuana y Juárez a partido único. El 20 de noviembre se juegan dos duelos: el ganador de Xolos-Bravos será el 7º; el perdedor va contra el ganador de Tuzos-Pumas por el 8º.

El Play-In del Apertura 2025 enfrentará a Pumas, Pachuca, Tijuana y Juárez por los dos últimos boletos a la Liguilla. La jornada será el jueves 20 de noviembre con dos partidos a la misma hora (19:00, Centro de México) y un tercer juego de repesca para definir al octavo clasificado.

Llave 7º: Tijuana (7º) vs Juárez (8º) en el Estadio Caliente. El ganador avanza directo como séptimo y enfrentará a Tigres en Cuartos de Final.

Llave 8º (primera parte): Pachuca (9º) vs Pumas (10º) en el Estadio Hidalgo.

Llave 8º (definición): el perdedor de Tijuana-Juárez recibe al ganador de Pachuca-Pumas; el vencedor de este tercer partido será el octavo y jugará contra Toluca en Cuartos.

Horarios y TV (20 de noviembre)

Pachuca vs Pumas — 19:00 (CDMX). TV abierta: Canal 5 . TV de paga: TUDN . Streaming: VIX (suscripción). Sede: Estadio Hidalgo .

Tijuana vs Juárez — 19:00 (CDMX). TV/Streaming: FOX Deportes; disponible gratis por Tubi (sin suscripción). Sede: Estadio Caliente.

Claves deportivas

Pumas llega en impulso tras quedarse con el décimo lugar en la última fecha; visita a Tuzos por el pase a la final del 8º.

Pachuca buscará capitalizar localía en el Hidalgo.

Tijuana parte con ventaja de sede y césped sintético; Juárez llega con segunda vida garantizada si cae en la frontera.

El Play-In se juega a partido único. En caso de empate en tiempo regular, se aplican criterios de la competencia (tiempos extra y/o penales, según reglamento vigente) para definir ganadores en la misma noche. Los clasificados se integran a la Liguilla donde ya esperan Tigres (2º) y Toluca (1º) como rivales de 7º y 8º, respectivamente.