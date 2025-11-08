Touki Toussaint lanzó una joya y los Naranjeros de Hermosillo recobraron la memoria después de tres series perdidas de manera consecutiva, al imponerse 6-3 a los Águilas de Mexicali en el segundo juego de este sábado en el 'Nido'.

Touki Toussaint lanzó una joya y los Naranjeros de Hermosillo recobraron la memoria después de tres series perdidas de manera consecutiva, al imponerse 6-3 a los Águilas de Mexicali en el segundo juego de este sábado en el 'Nido', resultado con el que aseguraron la serie como visitantes.

Toussaint (2-2) firmó su apertura más larga desde su llegada a la LMP, trabajó las nueve entradas completas, permitió cinco hits y tres carreras, todas producto de dos cuadrangulares, con un total de 104 lanzamientos. Con esa actuación, el norteamericano se convirtió en el primer serpentinero de la campaña en recorrer la ruta completa.

La derrota fue para David Reyes (1-2), quien lanzó 6.2 innings con 10 imparables, cinco carreras (cuatro limpias), dos pasaportes y tres ponches.

Este domingo, Naranjeros buscará la barrida en la serie. Juan Gabriel Castro mandará a Jorge Rodriguez al centro del diamante, mientras que CJ Van Eyk tomará la pelota por Mexicali en busca de su primera victoria de la campaña.

Hermosillo amarra la serie

Hermosillo tomó la ventaja desde el arranque y nunca la cedió. En la primera entrada, Willie Calhoun produjo la carrera de la quiniela con elevado de sacrificio al derecho, para que Jasson Atondo anotara en jugada de pisa y corre.

La pizarra volvió a moverse en la cuarta. Sergio Burruel bateó para doble play, aunque la jugada permitió que Calhoun llegara al pentágono para colocar el 2-0 momentáneo.

Un episodio más tarde, Atondo conectó triple productor y Harold Ramírez impulsó otra carrera con sencillo, para abrir ventaja de 4-0.

Mexicali respondió de inmediato en la parte baja de ese mismo rollo. Estevan Florial recibió base por bolas y Alex Mejía siguió con cuadrangular panorámico al izquierdo ante Toussaint.

En la séptima, ambos equipos sumaron una carrera. Harold Ramírez conectó imparable, y gracias a la pifia de Norberto Obeso en los jardines, Atondo alcanzó el pentágono. Mientras tanto, los locales contestaron con el segundo jonrón de la noche, ahora de Florial, aunque este último en solitario, que acercó a su equipo 5-3.

Ya en la novena, y con el triunfo a la vista, los dirigidos por Juan Gabriel Castro agregaron la última rayita. Harold Ramírez produjo a Edson García con su cuarto imparable del encuentro para sellar el marcador definitivo.

Touki se mantuvo en el centro del diamante en la novena, y completó la hazaña de lanzar los nueve episodios al retirar en orden a la última tanda de los cachanillas, que significó su segundo triunfo de la temporada.