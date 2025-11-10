El Torneo Apertura Liga MX 2025 cierra su fase regular con Toluca como líder general y definidos los equipos para la Liguilla.

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX cerró oficialmente su fase regular este domingo con el final de la Jornada 17, dejando definidos los equipos que disputarán la fase final del campeonato.

Toluca, vigente campeón, se coronó como líder general con 37 puntos tras aprovechar la derrota de Cruz Azul ante Pumas, resultado que le permitió mantener la cima y confirmar su buen momento bajo la dirección de Antonio Mohamed.

El cuadro escarlata fue seguido por Tigres (36), Cruz Azul (35) y América (34), que completan los cuatro primeros lugares de la tabla. Detrás de ellos, Rayados (31) y Chivas (29) obtuvieron su pase directo a los cuartos de final, evitando el Play-In.

El cierre de la temporada regular dejó emociones intensas en la pelea por los últimos lugares de clasificación. Tijuana (24 puntos) y Bravos de Juárez (23) se enfrentarán en el Play-In A, cuyo ganador avanzará directamente a la Liguilla y se medirá ante Tigres.

Por su parte, Pachuca (22) y Pumas (21) disputarán el Play-In B en el Estadio Hidalgo. El vencedor de ese encuentro se enfrentará luego al perdedor del duelo entre Tijuana y Juárez en el Play-In C, para definir al último invitado a la Liguilla y rival del Toluca.

Santos Laguna, pese a cerrar con triunfo 1-0 sobre Pachuca con gol de Bruno Amione, quedó fuera de la fase final al terminar a un punto del Play-In, mientras que equipos como Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa también quedaron eliminados.

Los horarios y fechas de los partidos del Play-In aún están por definirse, pero la Liguilla del futbol mexicano comenzará una vez concluidos estos duelos eliminatorios, rumbo al nuevo campeón del Apertura 2025.