Naranjeros se impuso 3-2 en once entradas con batazo decisivo de T.T. Bowens y completó la barrida sobre Mexicali en su propio estadio.

En un duelo lleno de dramatismo que se extendió hasta la undécima entrada, los Naranjeros de Hermosillo consumaron la barrida sobre los Águilas de Mexicali al imponerse 3-2 en el estadio del Nido, gracias a un imparable decisivo de T.T. Bowens.

El conjunto sonorense recurrió nuevamente a su bullpen. Jorge Rodríguez abrió el encuentro con labor de 2.2 entradas en las que permitió una carrera. La victoria fue para Matt Foster (2-0), quien lanzó dos episodios sin daño, mientras que Orlando González (1) se apuntó su primer salvamento al retirar al último bateador del juego.

Por Mexicali, el abridor CJ Van Eyk firmó una sólida actuación de siete entradas, con apenas tres imparables y una carrera permitida, aunque se fue sin decisión por falta de apoyo ofensivo. La derrota fue para José Isidro Márquez (0-1), castigado con la carrera de la diferencia en el undécimo capítulo.

Tras completar la barrida, Naranjeros regresará a casa para abrir serie este martes en el Estadio Fernando Valenzuela ante Jaguares de Nayarit, que realizarán su primera visita en la historia a Hermosillo.

Consumaron la barrida en el Nido

El marcador se abrió en la tercera entrada de forma inusual. Mexicali llenó las bases ante Jorge Rodríguez, lo que provocó su salida del juego. Enfrentando a Alex Mejía, el relevista Raúl Barrón cometió un balk al despegar el pie de la placa, lo que permitió a Cade Gotta anotar la carrera de la quiniela.

El empate para Hermosillo llegó en el sexto episodio. Ángel Nieblas negoció base por bolas, seguido de un imparable dentro del cuadro de Jasson Atondo. Un error en el tiro del antesalista permitió que Nieblas anotara desde la inicial y que Atondo avanzara hasta la tercera base.

Mexicali intentó romper la paridad en múltiples ocasiones apostando al “beisbol chico”, con toques de sacrificio que colocaron hombres en posición de anotar, pero la defensiva naranjera respondió con solvencia.

El esfuerzo de los locales rindió frutos en la octava, cuando Moisés Gutiérrez conectó un batazo de bote alto por la antesala que Edson García no logró controlar, permitiendo que Estevan Florial timbrara la del despegue para el 2-1.

Sin embargo, Hermosillo no bajó los brazos. En el cierre del noveno, Jake Sánchez ingresó para buscar el rescate, pero Harold Ramírez le conectó imparable y, con las bases llenas, Jesús Loya elevó al jardín central. Cade Gotta hizo el disparo al plato y, aunque la jugada fue marcada inicialmente como out, la revisión determinó el safe de Ramírez, igualando el marcador 2-2 y silenciando el Nido.

Ya en la undécima, los Naranjeros concretaron la remontada definitiva. Jasson Atondo abrió con sencillo y posteriormente anotó la carrera de la victoria impulsado por el imparable de T.T. Bowens.

En el cierre, Enrique Castillo y Orlando González se encargaron de contener el último intento de reacción de Mexicali, sellando la barrida y la séptima victoria consecutiva de Hermosillo en duelos directos frente a los Caballeros Águila.