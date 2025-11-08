La ofensiva de Hermosillo atacó de inmediato con un racimo de cuatro carreras en el primer episodio. Con hombres en primera y segunda, T.T. Bowens conectó un batazo profundo al jardín central que techó al patrullero y produjo las primeras dos anotaciones de la noche.

Gracias a un ataque desde el comienzo, los Naranjeros de Hermosillo consiguieron una victoria muy necesaria al derrotar 6-4 a los Águilas de Mexicali en el primer juego de la serie celebrado en el 'Nido'.

Wilmer Ríos (3-1) obtuvo su tercer triunfo de la campaña tras lanzar seis entradas completas. Permitió siete imparables, cuatro carreras y recetó cuatro ponches, con lo que dejó su efectividad en 5.26. El salvamento fue para Matt Foster (5),

El descalabro fue para Víctor Juárez (1-1), quien solamente sacó dos tercios de entrada. Enfrentó a nueve bateadores y toleró el rally de cuatro anotaciones que marcó el rumbo del duelo. Además, regaló tres bases por bolas.

Para el juego de este sábado, Touki Toussaint se subirá a lo lomita de los disparos por los de la 'H', mientras que David Reyes hará lo propio por los fronterizos.

Hermosillo arranca con fuerza

Después, Sergio Burruel elevó de sacrificio para impulsar a Willie Calhoun, y Jesús Loya añadió la cuarta carrera con un imparable al centro del terreno.

Naranjeros amplió la ventaja en la segunda entrada con doble productor de Calhoun, quien envió a Jasson Atondo al plato. En el tercer capítulo, Ángel Nieblas agregó otra carrera en jugada de selección sobre rodado al campocorto Luis Santos.

Mexicali respondió en la cuarta con doblete de Estevan Florial, que permitió la carrera del ex naranjero Norberto Obeso.

En la sexta, los locales redujeron la diferencia con un ataque de tres anotaciones. Yadiel Hernández produjo una carrera con sencillo que llevó a Yadir Drake a la registradora. Más adelante, Moisés Gutiérrez conectó un extrabase a la primera oferta y remolcó las carreras tres y cuatro de los 'Caballeros Águilas', lo que ajustó la pizarra y añadió tensión al cierre del encuentro.

El juego llegó a la novena entrada con la pizarra sin movimiento, y fue turno del norteamericano Matt Foster para cerrar el juego. El relevista otorgó pasaporte al primer bateador, pero a partir de ahí mantuvo el temple y completó la labor, lo que le valió su quinto salvamento de la campaña.