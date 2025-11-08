El tetracampeón de Red Bull quedó eliminado en Q1 en Interlagos por falta de ritmo. Con pronóstico seco para el domingo, la remontada luce cuesta arriba.

Max Verstappen quedó eliminado en Q1 por primera vez desde su debut en Fórmula 1, de acuerdo con el periodista Diego Mejía. El neerlandés no encontró ritmo suficiente en la qualy de Interlagos y partirá desde el fondo de la parrilla, lo que condiciona su carrera del domingo.

La salida en las últimas posiciones obliga a Red Bull a replantear estrategia: compuestos, undercut/overcut y ventanas de parada para maximizar aire limpio. Sin probabilidad de lluvia —según el mismo reporte—, el margen para un “milagro” como el de 2024 se reduce y el escenario base es sumar puntos con remontada limitada.

El equipo evaluará puesta a punto para tandas largas y eventuales penalizaciones/neutralizaciones que permitan ganar posiciones. La gestión térmica de neumáticos y la tracción en los virajes de baja de Interlagos serán claves para adelantar sin degradación excesiva.

Según el periodista, también se registró una doble eliminación de Red Bull en Q1, la primera en casi veinte (20) años.

Verstappen no había caído en Q1 por desempeño puro en su trayectoria. En 2024, con lluvia y bandera roja, concretó una remontada extraordinaria; esta vez, con condiciones secas previstas, la progresión dependerá más del ritmo de carrera que de eventos externos.

Interlagos suele ofrecer oportunidades de rebase en la curva 1 (S de Senna) y en la Subida do Boxes, pero la eficacia de la unidad de potencia y la tracción a la salida de la curva 12 serán determinantes.



