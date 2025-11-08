Lando Norris consiguió su sexta (6ª) pole del año —segunda en Brasil— y la quince (15) de su carrera en F1. Tras su triunfo en el Sprint, partirá delante con Kimi Antonelli en primera fila y Charles Leclerc entre los McLaren.

Lando Norris selló la pole en Interlagos y, en la entrevista de parque cerrado, destacó que “se mantuvo calmado” en una qualy que comenzó retrasada y cerró con vueltas decisivas. “El equipo me dio un gran auto; todavía tengo que empujar… bloqueé en la Curva 1”, dijo, tras encadenar un fin de semana sólido que incluyó victoria en el Sprint.

La pole de Norris consolida el impulso de McLaren para el domingo con pista seca y gestión fina de neumáticos como eje. Kimi Antonelli largará a su lado en su primera primera fila de Gran Premio, mientras Charles Leclerc se entrevera entre los McLaren y complica el control de las líneas de carrera en el “S de Senna”. Pierre Gasly (Alpine) avanzó a Q3 y saldrá desde el top-10, un colchón clave para sumar.

¿Qué estrategias implementará McLaren para la carrera?

McLaren enfocará estrategia en aire limpio y ventanas de parada que eviten undercut. El británico priorizó la tracción en la salida de la Curva 12 y la defensa en la recta principal para no ceder DRS.

Norris alcanza su sexta (6ª) pole de la temporada, segunda en Brasil, y la quince (quince) de su trayectoria. Antonelli repite protagonismo y parte por primera vez en primera fila en un GP; Leclerc se coloca como amenaza directa al ritmo de McLaren en tanda larga. Gasly metió al Alpine en Q3, validando mejoras a una vuelta.



