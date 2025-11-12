El equipo de los Chávez definirá rivales y fechas para el regreso al ring de sus hijos en 2026.

Julio César Chávez confirmó que su hijo Omar Chávez se encuentra internado en una clínica de rehabilitación en Culiacán, tras un episodio reciente que lo llevó a recibir atención especializada.

El ex campeón señaló que, pese a la situación, mantiene planes de regreso al ring para sus dos hijos en enero de 2026.

En entrevista con Adela Micha, Chávez relató que Omar llevaba un mes entrenando en Culiacán y que, al viajar a Tijuana, presentó conductas erráticas que derivaron en su ingreso a tratamiento.

¿Cuál es el contexto del suceso?

El exboxeador agregó que su hijo ha resentido la separación de sus padres y que lidia con conductas compulsivas relacionadas con el juego, además de haber consumido marihuana, lo que detonó un cuadro de paranoia según su testimonio.

Chávez aseguró que confía en la recuperación de sus hijos y que ambos subirán al ring en 2026.

Precisó que la pelea —originalmente prevista para diciembre— se reprogramó al 24 de enero en San Luis Potosí, con el objetivo de llegar en mejores condiciones.

El equipo de los Chávez definirá cartelera y rivales, así como las sedes de campamento y fechas de exámenes médicos de cara a enero.