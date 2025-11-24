El futbolista del América, quien sostuvo una relación discreta con la modelo tabasqueña en 2023, rompió el silencio al ser abordado por la prensa en un evento de la revista GQ.

El futbolista del América y mundialista con la Selección Mexicana, Kevin Álvarez, reaccionó este lunes a la victoria de su expareja, Fátima Bosch, quien fue coronada como la nueva Miss Universo hace unos días.

Abordado por la prensa a la salida de un evento de la revista EU "GQ", el lateral derecho se limitó a expresar su alegría por el triunfo de la modelo tabasqueña.

La victoria de Fátima Bosch en la edición número 74 de Miss Universo, acaparó las conversaciones tanto en el mundo del espectáculo como del deporte. Esto se debe a la breve y discreta relación que sostuvo en 2023 con el jugador Kevin Álvarez.

Ante la insistencia de la prensa de espectáculos, el futbolista, que fue mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022, lanzó unas pocas, pero claras, palabras sobre el éxito de su expareja: "Sí, contento por ella". Al ser cuestionado sobre si Fátima Bosch fue una persona importante en su vida, Álvarez reafirmó: "Claro [que fue una importante en mi vida], pero es personal".

El breve noviazgo de la modelo y el jugador, ocurrido en 2023, sorprendió a sus seguidores al ser captados juntos en más de una ocasión y por la filtración de fotografías que ambos habían compartido en sus redes sociales. Sin embargo, dicha relación nunca fue oficializada por ninguno de los dos involucrados.

El propio Kevin Álvarez había hablado previamente al respecto en un podcast llamado "La Triiisecta", que tenía con sus compañeros del América, Miguel Layún e Igor Lichnovsky. En aquella ocasión, el canterano del Pachuca reveló que "ya no" tenía novia y que únicamente "algunas personas" sabían de esa relación, una conversación que la opinión pública atribuyó a Fátima Bosch.

En el mismo evento de la revista "GQ", el futbolista fue cuestionado sobre cuál consideraba que fue su mejor jugada del año dentro y fuera de la cancha. Álvarez respondió que su mejor momento dentro del campo fue: "Regresar con la Selección, fue un gran momento", y sobre su vida fuera de la cancha, agregó de manera enigmática: "fuera… hoy es un gran día".

El triunfo de la modelo, originaria de Tabasco, significó el cuarto triunfo de México en la historia de Miss Universo. Este hito sigue los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Gracias a esta victoria, México se posicionó como el cuarto país con más ganadoras en la historia del certamen, únicamente superado por EU (nueve), Venezuela (siete) y Puerto Rico (cinco).

Fátima Bosch se quedó con el primer lugar tras derrotar en la final a las representantes de Tailandia (Praveenar Singh), Venezuela (Stephany Abasali) y Filipinas (Ahtisa Manalo).