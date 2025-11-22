El delantero mexicano marcó el único tanto del partido (1-0) al minuto 84, asegurando el segundo triunfo del Fulham en sus últimos cinco encuentros.

El delantero mexicano Raúl Jiménez se convirtió en el héroe del Fulham este sábado al marcar el único gol en la victoria (1-0) sobre el Sunderland, en partido correspondiente a la jornada 12 de la Premier League.

El tanto, anotado en los minutos finales, le dio al Fulham su segunda victoria en los últimos cinco partidos.

El partido se encaminaba hacia un empate sin goles cuando, al minuto 84, el goleador de la Selección Mexicana levantó la mano para decidir el encuentro.

Aquí en México hay fans que dicen que Raúl Jiménez es malísimo… imagínense el nivel opinión.



pic.twitter.com/NGYEw6zLh8 — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) November 22, 2025

La jugada se originó por el costado izquierdo, donde Samuel Chukwueze mandó un centro al área. El envío confundió tanto a la defensa como al portero del Sunderland, lo que permitió la anticipación de Jiménez, quien se estiró para empujar el balón al fondo de la red.

Con esta anotación Raúl Jiménez alcanzó la cifra de 61 goles en la Premier League. El gol sirvió para que el Fulham ganara por segunda vez en sus últimos cinco partidos.