Un desempeño clave de River Town guio al Tucson Baseball Team a un triunfo 4-3 en el Estadio Fernando Valenzuela, resultado que dejó a Hermosillo en el cuarto lugar del standing al cierre de la primera vuelta.

Una noche sobresaliente del primer bat del Tucson Baseball Team, River Town, terminó por amargar el cierre de la primera vuelta para los Naranjeros de Hermosillo y frenó sus aspiraciones de escalar al segundo puesto del standing.

Su bate oportuno lideró la ofensiva visitante en la victoria por 4-3 en el Estadio Fernando Valenzuela, resultado con el que concluyó la primera mitad de la temporada 2025-2026 de la LMP.

Con este revés, la novena dirigida por Juan Gabriel Castro finalizó en el cuarto lugar del standing general con marca de 20-15, sumando 7 puntos en la tabla.

La victoria fue para Dalton Rodríguez (1-3), quien firmó una destacada labor de 2.1 entradas desde el bullpen sin admitir hit ni carrera, pese a otorgar cuatro bases por bolas.

El japonés Daniel Missaki (1-1) cargó con la derrota al relevar en la octava entrada, donde permitió dos imparables y la carrera que definió el encuentro. Garret Alexander aseguró su octavo salvamento de la campaña.

Tucson le hace la 'diablura' a Hermosillo

Tucson abrió el marcador desde el primer episodio con un ataque de dos carreras. River Town conectó un doble y Aldo Nuñez negoció base por bolas; con ambos en circulación, Agustín Ruiz pegó una línea por la inicial que colocó la pizarra 2-0.

Hermosillo respondió en la parte baja del mismo inning al aprovechar un error de Nuñez en su tiro desde la intermedia, lo que permitió que Willie Calhoun anotara la primera carrera local.

La novena visitante volvió a pegar en la tercera entrada. Donny Sands impulsó a Town con un sencillo, ya ante los lanzamientos del relevista Jorge Rodríguez.

Los Naranjeros lograron igualar el marcador 3-3 en el cierre del sexto capítulo con un ataque de dos carreras, ambas impulsadas por Ángel Ramírez, quien volvió a responder en momentos clave durante la serie.

Pero Tucson recuperó el control del juego en la octava entrada. Gaige Howard conectó un batazo productor que llevó al plato a Alejandro Quezada para el 4-3 definitivo, anotación que terminó sellando el destino del encuentro y de la primera vuelta para Hermosillo.