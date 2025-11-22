Dos equipos de Fórmula 1 recibieron una alerta de la FIA por calentar las gomas por encima de los grados permitidos, en un intento de sortear las condiciones frías del trazado.

La Fórmula 1 volvió a encender las alarmas por supuestas “trampas” durante el Gran Premio de Las Vegas, donde dos equipos que no fueron identificados recibieron una advertencia por incumplir los límites de temperatura de los neumáticos. La infracción se detectó en los últimos entrenamientos y fue un movimiento premeditado, no un error.

La Dirección de Carrera advirtió a los equipos sobre el uso de métodos para calentar los neumáticos por encima del límite legal antes de ser utilizados en pista. Este comportamiento surge de las condiciones climáticas frías del trazado de Las Vegas, que dificultan que los compuestos alcancen la temperatura óptima.

Las normativas de la FIA establecen que los neumáticos para piso seco solo pueden calentarse hasta $70^\circ C$ durante dos horas previas a la sesión correspondiente.

Durante la última fase de la FP3, se constató que dos escuderías excedieron el límite de temperatura permitido después de cambiar a neumáticos blandos.

La FIA notificó a los equipos que, si usaban esas ruedas superando el límite permitido, constituiría una violación de las regulaciones. Para evitar que el asunto llegara a los comisarios, las ruedas debían enfriarse o ser cambiadas.

Un alto responsable de uno de los equipos declaró que el hecho de que los neumáticos superaran el margen permitido “no fue accidental”, sino el resultado de “una decisión deliberada para sobrepasar los límites”.

El hallazgo obligó a la FIA a intensificar los controles en el resto del fin de semana. La vigilancia se incrementó luego de que la Fórmula 1 viviera una situación similar en el Gran Premio de Brasil con dispositivos ilegales que alteraban el comportamiento de los patines de titanio obligatorios en la parte inferior de los monoplazas.