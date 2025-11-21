Calhoun y Bowens encabezaron el bateo productor en un juego clave rumbo al cierre de la vuelta.

Los Naranjeros de Hermosillo comenzaron con el pie derecho la última serie de la primera vuelta al vencer 5-1 al Equipo de Beisbol de Tucson en el Estadio Fernando Valenzuela.

Después de dos series consecutivas en gira, Paul Campbell (1-0) brilló en su regreso al montículo. El derecho trabajó cinco entradas de calidad, en las que permitió cuatro imparables, una carrera y dos bases por bolas, además de ponchar a cinco rivales.

Austin Warner (0-1) abrió por la novena estadounidense y cargó con la derrota. El zurdo lanzó 5.1 innings, admitió cinco hits y cuatro carreras.

Con este triunfo, la escuadra dirigida por Juan Gabriel Castro se mantiene firme en la lucha por los primeros lugares del standing general, que continúa ajustado rumbo al cierre de la primera vuelta.

Regreso a casa con festejo

Jasson Atondo marcó el ritmo desde el primer episodio con un triple que encendió la ofensiva naranja. Sin embargo, Hermosillo no pudo remolcarlo de inmediato y dejó escapar esa primera oportunidad.

La respuesta llegó enseguida. Willie Calhoun, tras extender el turno defendiendo tres lanzamientos de foul, se impuso a Warner con un imparable productor que abrió el marcador. Momentos después, T.T. Bowens puso el 2-0 con un sencillo, aprovechando que Calhoun había avanzado a posición de anotar por un wild pitch.

Tucson reaccionó en el cuarto rollo con un doble de Gaige Howard que impulsó a Agustín Ruiz y recortó la diferencia.

Naranjeros recuperó el control del encuentro en la sexta entrada. Warner otorgó pasaporte a Harold Ramírez y luego admitió un imparable de Calhoun, lo que provocó su salida. El relevista Edwyn Valle ingresó descontrolado y regaló dos bases por bolas consecutivas, una de ellas que permitió a Ramírez anotar de "caballito". Agustín Murillo cerró el ataque con un rodado que llevó al plato a Calhoun para el 4-1.

La quinta carrera del encuentro cayó en la séptima, cuando Harold Ramírez conectó un doblete elevado al izquierdo que impulsó a Atondo para sentenciar la pizarra.