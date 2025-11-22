AJ3 reaccionó tras un inicio complicado y, con cinco remolcadas de Mazón, superó a IP17 para extender la serie a un juego definitivo rumbo a la Gran Final.

El equipo de AJ3 Agua Prieta llegó obligado a ganar y respondió en el momento clave. Con una remontada oportuna y una sólida labor monticular, los fronterizos derrotaron 9-4 a IP17 para forzar un tercer y definitivo juego en la semifinal de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

La ofensiva de AJ3 brilló desde temprano, guiada por un cuadrangular de Víctor Mazón y una actuación completa en la loma de Fernando Zambrano, quien llegó como refuerzo desde los Amigos de Ramón Corral y cumplió con creces al lanzar toda la ruta para apuntarse la victoria.

Por IP17, Alan Valdez abrió el encuentro y se fue sin decisión tras permitir cuatro carreras en 2.1 entradas. El descalabro quedó en los registros del relevista Diego Serna.

AJ3 tomó ventaja en la primera entrada, cuando Mazón conectó un imparable productor para el 1-0. Sin embargo, la tropa de Isaac Paredes reaccionó de inmediato con un rally de cuatro carreras ante Zambrano, quien llenó las bases y otorgó pasaporte a Leo Torres para el empate "de caballito". Acto seguido, Jorge Moreno conectó un batazo que vació los senderos y colocó el 4-1 para IP17.

La novena de Agua Prieta se acercó en el cierre del segundo capítulo, con sencillo de Jorge González y una rola de doble play de Derek Urbalejo que permitió anotar a Alan Samaniego, dejando la pizarra 4-3.

En el tercer inning, Valdez dejó el juego con un corredor de herencia para Serna, quien fue recibido con un panorámico cuadrangular de Víctor Mazón. El batazo puso nuevamente al frente a AJ3, 5-4.

La ofensiva fronteriza continuó su ataque. En el cuarto capítulo, José Enríquez amplió la ventaja con sencillo productor ante Serna, lo que provocó la entrada del relevista Martín Córdova, quien tampoco pudo frenar a los bats aguapretenses.

El golpe definitivo llegó en el séptimo inning, cuando AJ3 armó un rally de tres carreras, con Mazón como figura al conectar un doblete de dos anotaciones para llegar a cinco producidas en la noche. La novena carrera cayó con wild pitch.

Con este triunfo, AJ3 envió la serie al límite y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la Gran Final.