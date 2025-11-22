El británico remontó desde el último lugar en la práctica previa para adueñarse de la primera posición, seguido por Max Verstappen y Carlos Sainz.

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas dejó una noche llena de sorpresas, clima cambiante y una pole position inesperada para Lando Norris, quien firmó una vuelta de 1:47.934 y partirá desde la primera posición en la carrera de este sábado.

El británico de McLaren, que había terminado último en la Práctica Libre 3, aprovechó las condiciones de lluvia y la temperatura baja para imponerse con un manejo sólido en los momentos decisivos. Su giro final estuvo cerca de ser perfecto, aunque un despiste en las últimas curvas le impidió ampliar aún más su ventaja.

Max Verstappen se quedó con el segundo lugar tras una sesión en la que presionó al límite para mantenerse en la pelea por el Campeonato de Pilotos. El neerlandés incluso estuvo cerca de arrebatarle la pole a Norris, pero el trazado mojado le jugó en contra en varios sectores.

Carlos Sainz Jr. sorprendió desde el Williams al cerrar tercero y mostrarse más competitivo de lo anticipado frente al Red Bull del tetracampeón del mundo. Detrás de ellos arrancará Oscar Piastri, quien no logró igualar el ritmo de su compañero y deberá remontar desde el quinto puesto.

Shocks and surprises all the way through the field!



This is how the grid will line up tomorrow in Las Vegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3IJNrRNMUk — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

La sesión estuvo marcada por la lluvia intermitente que obligó a los equipos a cambiar estrategias sobre la marcha. Aston Martin acertó al montar neumáticos de lluvia extrema para obtener el pase de Lance Stroll y Fernando Alonso a la Q2, aunque el canadiense terminó fuera de combate en la siguiente ronda por falta de tiempo para marcar una vuelta competitiva.

Entre las eliminaciones más destacadas de la noche quedaron Lewis Hamilton en el Ferrari, Yuki Tsunoda de Red Bull, Gabriel Bortoleto de Sauber y Kimi Antonelli con Mercedes. Alex Albon, quien había mostrado velocidad en las prácticas, golpeó el muro y aunque evitó la bandera roja, no pudo continuar de manera competitiva.

El resultado configura una parrilla que promete una intensa lucha por la victoria y por el liderato del Mundial. Norris llega a esta cita con 390 puntos, seguido por Piastri con 366 y Verstappen con 341 en la recta final de la temporada.

La clasificación, programada en viernes debido al horario de Las Vegas, se desarrolló a las 21:00 horas de Sonora y dejó un ambiente de incertidumbre para una carrera en la que el clima podría volver a jugar un papel decisivo.

It's Lando Norris and Max Verstappen on the front row, with Carlos Sainz in P3!



Here's the full classification from Qualifying ??#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/cb26Pv3TM4 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

¿Dónde y a qué hora ver la carrera del GP de Las Vegas?

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará este sábado 22 de noviembre.

En horario del Centro de México comenzará a las 22:00 horas, mientras que en Sonora la arrancada está programada para las 21:00 horas.

La transmisión estará disponible a través de Sky Sports y F1TV.

????????????????????????

? Horarios del GP de Las Vegas

????????????????????????



SESIONES NOCTURNAS



Todo por Sky Sports en Sky Go e Izzi.



Todo por ESPN y Fox Sports.



Todo Por DAZN.



Todas as sessões no canal Band Sports.



Todas las sesiones por F1TV. pic.twitter.com/6Z8oMd1EUu — ? Alerta F1 ? (@AlertaF1) November 16, 2025