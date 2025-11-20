Helmut Marko, asesor de Red Bull, reavivó la polémica en torno a Sergio ‘Checo’ Pérez al afirmar que el mexicano no será campeón del mundo por ser “demasiado caballeroso” al volante, en contraste con la agresividad que atribuye a Max Verstappen.

Helmut Marko volvió a colocar a Sergio ‘Checo’ Pérez en el centro de la polémica al asegurar que el piloto mexicano no será campeón del mundo por ser “demasiado caballeroso” en pista, a un año de su salida de Red Bull y de la Fórmula 1.

El asesor deportivo de la escudería austriaca tomó el estilo de manejo de Max Verstappen como referencia para explicar qué características, a su juicio, debe tener un piloto que aspira a lo más alto en la categoría reina.

En entrevista para el pódcast F1: Beyond the Grid, Marko sostuvo que los campeones requieren un perfil mucho más agresivo:

“Si quieres ser campeón del mundo, no eres un piloto caballeroso. Por supuesto, el ego es enorme y hay que ser así para ganar un campeonato. Max es el yerno perfecto para casi cualquier mamá, pero una vez que está en el auto, es una persona diferente y él no tiene ningún compromiso con nadie”, afirmó.

Comparación con Verstappen y la gestión del auto

El principal consejero de Red Bull también comparó la reacción de ambos pilotos en situaciones límite, especialmente con un monoplaza difícil de controlar en la parte trasera.

“Su tacto y control del auto son lo que hace la diferencia. Teníamos un auto que era muy inestable en la parte trasera. Checo levantaba el pie del acelerador, y si le preguntabas a Max te decía que quizá era un poco inestable, pero aun así seguía acelerando a fondo”, explicó.

Las declaraciones se suman a una larga lista de comentarios públicos de Marko sobre el rendimiento de ‘Checo’, en los que ha alternado elogios por su aporte al equipo con críticas directas a su rendimiento y enfoque al volante.

El paso de ‘Checo’ por Red Bull

Sergio Pérez llegó a Red Bull Racing en 2021 con la misión de aportar estabilidad como segundo piloto, rol que la escudería no había logrado consolidar desde la salida de Daniel Ricciardo.

Durante sus cuatro temporadas con el equipo (2021-2024), el mexicano sumó victorias, múltiples podios y carreras clave para los campeonatos de Verstappen.

Su mejor año fue 2023, cuando terminó subcampeón del mundo, firmando el mejor resultado histórico de un piloto mexicano en la Fórmula 1. Además, su desempeño fue determinante para que Red Bull conquistara el Campeonato de Constructores en 2022 y 2023.

Pese a ello, la brecha con Verstappen se mantuvo en puntos, ritmo de carrera y consistencia en clasificación, factores que han alimentado las críticas de Marko y parte del entorno del equipo.

El regreso de 'Checo' con Cadillac en 2026

Tras quedar fuera de la parrilla en 2025, Pérez tiene previsto regresar en 2026 como piloto de Cadillac, escudería que debutará como la undécima estructura de la Fórmula 1.

El mexicano compartirá garaje con el finlandés Valtteri Bottas, quien estuvo ausente de los ensayos iniciales por su papel como piloto de reserva de Mercedes.