Después de empatar con Uruguay y perder ante Paraguay en la última Fecha FIFA, México cayó al lugar 15 del ranking FIFA y cedió a Estados Unidos el puesto como mejor selección de Concacaf.

México dejó de ser la selección mejor posicionada de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

El Tricolor cayó del lugar 14 al 15, desplazado por Estados Unidos, que aprovechó sus triunfos sobre Uruguay y Paraguay en la más reciente Fecha FIFA para escalar un peldaño y colocarse por delante del combinado mexicano.

La caída refleja el momento irregular que atraviesa el equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, que no ha logrado traducir en resultados su condición de anfitrión del Mundial 2026.

Seis partidos sin ganar encendieron las alarmas

Desde el título obtenido en la Copa Oro, la Selección Mexicana acumula seis partidos sin conocer la victoria.

En esa serie de encuentros, el Tricolor ha mostrado dificultades tanto en defensa como en ofensiva, con problemas para sostener ventajas, generar volumen de juego y concretar las pocas opciones creadas.

Esta racha negativa ha tenido impacto directo en el ranking, donde cada resultado —especialmente ante rivales de alta jerarquía— influye en el puntaje que determina la posición de las selecciones nacionales.

España manda; Argentina y Francia completan el podio

En la parte alta de la clasificación, la campeona de Europa, España, se mantiene en el primer lugar del ranking FIFA, luego de asegurar su boleto a la Copa del Mundo con un agónico empate ante Turquía en la última fecha de las eliminatorias.

La Roja es seguida de cerca por Argentina, actual campeona del mundo, que conserva el segundo sitio, mientras que Francia completa el podio en el tercer lugar.

Más abajo, Brasil escaló dos posiciones gracias a su victoria sobre Senegal y el empate frente a Túnez, lo que le permitió mejorar su ubicación dentro del Top 10.

Croacia también avanzó y se instaló en el décimo lugar tras asegurar su clasificación al Mundial, en tanto que Italia descendió hasta el puesto 12, quedando momentáneamente fuera de las diez mejores del listado.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana

A poco tiempo del sorteo mundialista programado para el 5 de diciembre, el calendario del Tricolor marca su siguiente aparición hasta marzo de 2026.

En esa fecha, México enfrentará a Bélgica y Portugal, dos selecciones ubicadas dentro del Top 10 del ranking FIFA, en duelos que formarán parte de la inauguración del renovado Estadio Banorte, inmueble que se moderniza para cumplir los requisitos de FIFA como sede del Mundial 2026.

Estos amistosos de alto nivel serán claves para medir el verdadero momento del equipo, ajustar planteamientos y evaluar rendimientos individuales en un contexto de máxima exigencia para el cuerpo técnico encabezado por Aguirre.

Preocupación rumbo al Mundial 2026

La combinación de malos resultados recientes, pérdida de posiciones en el ranking y la presión de ser anfitrión mundialista ha encendido las alarmas entre la afición mexicana.

A meses de que inicie la Copa del Mundo, el equipo arrastra una racha de seis partidos sin victoria y exhibe carencias en ambas áreas, por lo que los próximos compromisos de preparación se perfilan como una oportunidad —y al mismo tiempo una prueba— para corregir deficiencias y recuperar confianza antes del torneo.