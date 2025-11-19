Toussaint tuvo su primera salida complicada y apenas lanzó tres entradas ante la ofensiva verde.

Yasmany 'El Tanque' Tomás protagonizó una noche de tres carreras producidas y guió el triunfo de los Cañeros de Los Mochis, quienes aseguraron la serie al imponerse 6-3 a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Emilio Ibarra Almada.

Touki Toussaint (2-3), después de dos aperturas dominantes, enfrentó su primera salida complicada. El derecho no pudo asentarse sobre la loma y únicamente lanzó tres entradas, en las que permitió ocho imparables y cuatro carreras, lejos del control mostrado en sus presentaciones previas.

Darel Torres (4-1) abrió por Los Mochis y se llevó la victoria con una sólida actuación. Trabajó seis entradas completas, toleró solo cuatro hits y dos carreras, recetó siete ponches y otorgó una base por bolas.

Mochis amarra la serie

Al igual que en el primer juego, Los Mochis atacó desde el inicio. En el primer inning, Isaac Rodríguez llegó a primera tras recibir pelotazo y enseguida anotó la carrera de la quiniela con un sencillo de Leonys Martín.

La ofensiva verde mantuvo el impulso. Tomás aportó con un elevado de sacrificio que permitió a Eric Filia llegar al plato en pisa y corre, y Josh Rehwaldt amplió el daño con un imparable al derecho para el 3-0 momentáneo.

Naranjeros reaccionó de inmediato. En la apertura del segundo capítulo, T.T. Bowens conectó sencillo productor y más tarde Agustín 'Guty' Murillo recortó la diferencia con un elevado de sacrificio para poner el juego 3-2.

La presión continuó sobre Toussaint en el segundo capítulo. Los Cañeros congestionaron las bases nuevamente, aunque el derecho logró limitar el daño y solo permitió la anotación de Martín, remolcada por un batazo de Tomás.

En el quinto episodio, la ofensiva local volvió a cobrar factura. Tomás impulsó su tercera carrera de la noche con un sencillo al central que llevó al plato a Filia. Más adelante, un wild pitch del zurdo Jorge Rodríguez permitió que Martín timbrara su tercera anotación del encuentro para el 6-2.

Hermosillo intentó regresar en la novena entrada. Danis Correa subió al montículo para buscar su noveno salvamento y abrió con ponche a Bowens. Después otorgó pasaportes consecutivos a Víctor Mascai y al emergente Gabriel Gutiérrez, lo que encendió la alarma en el dugout verde.

Correa recuperó el control a tiempo. Ponchó a 'Guty' Murillo para el segundo out y finalmente dominó a Jesús Loya con su tercer chocolate de la noche, sellando el salvamento y la serie para Los Mochis.