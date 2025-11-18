La ofensiva verde explotó desde el primer inning y un rally de cuatro carreras sobre Samayoa marcó el rumbo del juego.

En un duelo por la parte alta del standing, y que estuvo repleto de batazos, la novena de Cañeros de Los Mochis arrancó la serie con una contundente victoria de 10-6 ante los Naranjeros de Hermosillo en el estadio Emilio Ibarra Almada.

José Samayoa (0-3) abrió el encuentro por los sonorenses y continúa sin poder sumar su primera victoria de la temporada. En esta ocasión apenas logró retirar un tercio de entrada, lapso en el que permitió cuatro carreras que precipitaron su salida temprana y encaminaron la derrota. Dejó su efectividad en 8.18.

La victoria quedó en manos de Manuel Urías (2-0), quien ingresó desde muy temprano en labor de relevo. El derecho trabajó 4.1 entradas de calidad, en las que apenas permitió una carrera.

El receptor hermosillense César Salazar tuvo su primera aparición con el equipo. En tres turnos conectó un imparable, anotó una carrera y negoció una base por bolas. Por su parte, el brasileño Víctor Mascai, presentado apenas la tarde de este martes, también debutó con la casaca naranja y terminó su jornada de 5-1.

El juego arrancó encendido, con ambas ofensivas activas desde el primer inning. Naranjeros golpeó primero con un rally de tres carreras, coronado por el cuadrangular de tres anotaciones del colombiano Harold Ramírez, en el que anotaron Edson García y Jasson Atondo.

Pero el buen inicio de la Escuadra Naranja se diluyó de inmediato. La ofensiva de Los Mochis respondió con fuerza y atacó sin contemplaciones a Samayoa.

Eric Filia abrió la reacción con un doblete impulsor de Isaac Rodríguez. Después, Yasmany Tomás recortó la diferencia con un elevado de sacrificio. Acto seguido, el veterano Rodolfo Amador completó la remontada con un panorámico cuadrangular que puso fin a la noche de Samayoa tras apenas un tercio de entrada.

Los verdes mantuvieron el impulso. En la tercera entrada volvieron a castigar, por la vía del jonrón: Leonys Martin desapareció la pelota con un swing de tres carreras, su sexto de la campaña.

Ya en la cuarta, Carlos Soto conectó sencillo ante Jorge Rodríguez para impulsar la octava anotación de los visitantes.

Naranjeros, sin darse por vencido, comenzó a descontar desde la quinta entrada con una carrera por capítulo durante tres innings consecutivos. Primero, con jugada de selección en batazo de Atondo; luego, con un wild pitch de Lupe Chávez en la sexta; y finalmente, con un cuadrangular solitario de Willie Calhoun en la séptima, que le devolvió dramatismo al encuentro.

Sin embargo, Los Mochis sentenciaron el duelo en el último tercio, reafirmando el sello de la noche: el poder. Yasmany Tomás conectó su segundo batazo clave, un jonrón ante Fernando Salas en la séptima. Más tarde, en la octava, Carlos Soto volvió a castigar y se fue para la calle frente al zurdo Luis Márquez.