El derecho lanzó ocho entradas en blanco y encabezó el triunfo 6-1 sobre Mazatlán en el inicio de la serie.

Pasaron 14 años para que un pitcher de los Naranjeros de Hermosillo consiguiera un juego completo, hasta que Touki Toussaint lo hiciera el 8 de noviembre, y ayer, Wilmer Ríos se quedó a sólo tres outs de lograrlo.

Ríos llegó sacó ocho entradas en blanco, y llegó hasta el noveno rollo, pero Ramiro Peña lo recibió con un triple, y eso significó el fin de su salida.

Aún así, el lanzador guio el triunfo naranja en un triunfo de 6-1 ante los Venados de Mazatlán en el primer juego de la serie en el estadio Teodoro Mariscal.

Wilmer Ríos amplió su récord a 4-2 en la campaña 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, con una gran actuación, ya que se quedó con la victoria, gracias a 8.0 innings de una carrera, con seis imparables y cinco ponches.

Ríos bajó su efectividad a 4.28, y en su lugar entró Luis Márquez, quien no evitó que entrara la carrera de Mazatlán, pero sacó sin problemas a los tres bateadores a los que enfrentó para mantener la ventaja.

La derrota perteneció a Nolan Kingham (0-3), con 4.2 entradas, en las que admitió cinco carreras y nueve imparables.

Los ceros se mantuvieron en la pizarra hasta el cuarto rollo, cuando iniciaron los problemas para Kingham, ya que Harold Ramírez abrió la tanda con su cuarto cuadrangular de la campaña y el 1-0 en el partido. Le siguieron Willie Calhoun y TT Bowens con dobles consecutivos para colocar el 2-0.

El pitcheo mazatleco salió del problema con tres ponches, pero en el quinto capítulo, Hermosillo montó un ataque de tres carreras, todas para Kingham, ya que Harold Ramírez conectó doble productor, y TT Bowens llevó a dos compañeros más al plato con otro doble.

El relevo de Mazatlán no se salvó de la ofensiva naranja, ya que en el sexto rollo, Hermosillo sumó una anotación más, esta vez para las estadísticas de Adolfo Ramírez, quien admitió doble de Ángel Ramírez, seguido por toque de sacrificio de Elvin Carrillo y un wild pitch para completar el recorrido por el diamante.

Ríos recibió su último imparable en el cierre del sexto rollo, y desde ese momento retiró a ocho bateadores en fila, hasta el triple de Ramiro Peña en el cierre de la novena entrada, quien llegó al plato para anotar la carrera del honor para Venados, con rola de Carlos Tirado.