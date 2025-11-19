El equipo de Javier Aguirre cayó 2-1 en San Antonio y acumuló seis partidos sin victoria a poco más de 200 días del Mundial 2026.

La Selección Mexicana cerró el 2025 con una nueva derrota al caer 2-1 ante Paraguay en un partido amistoso disputado en el Alamodome de San Antonio, Texas. Con este resultado, el Tricolor hiló seis encuentros consecutivos sin ganar a poco más de 200 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Ante 28 mil 076 aficionados, el equipo dirigido por Javier Aguirre volvió a ser abucheado por la falta de mejoría en su desempeño. La inconformidad en las gradas escaló hasta provocar la suspensión momentánea del encuentro al minuto 83, luego de que el grito homofóbico se repitiera en varias ocasiones.

El partido

El primer tiempo estuvo marcado por constantes faltas, reclamos y varias tarjetas amarillas, incluida una para el técnico Javier Aguirre. México controló la posesión, pero volvió a carecer de eficacia en el último tercio.

Las opciones más claras llegaron al minuto 20, con un tiro libre del joven Gilberto Mora —de 17 años— bien rechazado por el portero Orlando Gill. Diez minutos más tarde, un remate de Edson Álvarez en un tiro de esquina terminó en el poste.

Paraguay abrió el marcador al minuto 50, cuando Antonio Sanabria empujó un centro desde la derecha tras un choque con el portero Luis Malagón. La acción fue revisada por el VAR y validada por el árbitro estadounidense José Dickerson.

México respondió rápidamente. Al 52’, Orbelín Pineda fue derribado en el área y Raúl Jiménez convirtió el penal para llegar a 44 goles con el Tricolor.

Sin embargo, la reacción duró poco. Al 56’, tras un primer disparo atajado por Malagón, Julio Enciso envió un centro que Damián Bobadilla remató de cabeza para el 2-1 definitivo. Edson Álvarez calificó esa desconcentración como un error que "a estos niveles se paga caro".

Balance del cierre de año

Tras el encuentro, Aguirre reconoció que el equipo se desordenó en su intento por empatar y aceptó que todavía no encuentra un once titular sólido. También lamentó el semestre sin triunfos y aseguró que solo con resultados se podrá recuperar la confianza de la afición.

El estratega señaló que en la plantilla existen "jugadores que demuestran que pueden y quieren, y otros que quieren, pero quizá no pueden o no les alcanza" .

Edson Álvarez destacó que México logró meter en su campo a rivales como Uruguay y Paraguay, aunque insistió en que falta "ese último pase, ese pase a la red". Roberto 'Piojo' Alvarado agregó que la principal debilidad ha estado en la falta de confianza al atacar.

México no tendrá más partidos este año. Su siguiente actividad será en la primera Fecha FIFA de 2026, donde disputará dos amistosos previos al inicio del Mundial. Aguirre cerró el semestre afirmando que estos momentos son útiles porque es cuando "realmente se ven los tamaños".