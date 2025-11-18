El Departamento de Estado de EU y la FIFA anunciaron un sistema de programación de citas prioritarias para quienes tengan boletos de la Copa Mundial 2026 y necesiten visa americana para ingresar a Estados Unidos.

Si vas al Mundial 2026 y aún no tramitas tu visa americana, habrá una nueva opción para acelerar el proceso. La FIFA y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (FIFA PASS), que otorgará citas preferentes de entrevista a quienes cuenten con boletos para partidos de la Copa del Mundo en territorio estadounidense.

El mecanismo busca reducir las largas listas de espera que, en algunos países, pueden superar los 12 meses, en un contexto de alta demanda de visas por la magnitud del torneo que compartirán Estados Unidos, Canadá y México.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca, durante un evento encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

¿Qué es el FIFA PASS?

De acuerdo con el Departamento de Estado, el FIFA PASS es un servicio especial de programación de citas que no reemplaza la visa ni asegura su aprobación, pero sí otorga una cita prioritaria a quienes demuestren tener entradas para partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

“Su boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, enfatizó Marco Rubio al presentar el programa.

Entre los puntos clave del sistema destacan:

Aplicará solo para poseedores de boletos para partidos en sedes de Estados Unidos.

No es obligatorio tener boleto para solicitar una visa, pero el beneficio de cita prioritaria solo se activa si se cuenta con entrada.

El FIFA PASS no garantiza la aprobación de la visa ni la entrada al país; únicamente adelanta la fecha de la entrevista consular.

Se prevé que el sistema esté disponible a principios de 2026 y se gestionará a través del sitio oficial del Departamento de Estado, en una sección dedicada a la Copa Mundial 2026.

Rubio pidió a los aficionados anticiparse: “El inicio del torneo se acerca, así que ahora es el momento de solicitar la visa”, advirtió.

Refuerzo consular y Mundial histórico

Para atender la demanda extraordinaria que generará la Copa del Mundo, el Departamento de Estado informó que ha desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando la presencia en algunas embajadas con mayores tiempos de espera. El objetivo es reducir los plazos para citas de primera vez y renovaciones.

Gianni Infantino destacó que el servicio se inscribe en la visión de un torneo masivo y abierto a la afición global. “América da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello”, señaló.

La Copa Mundial 2026 será la más grande organizada hasta ahora, con 48 selecciones nacionales y once ciudades estadounidenses como sede de 78 partidos, incluida la final en el área de Nueva York y Nueva Jersey.

¿Qué pasa si no aprueban tu visa?

La FIFA aclara que, si el titular de las entradas no obtiene la visa o autorización de viaje requerida, no habrá compensación por parte de FIFA Ticketing. Además:

Contar con visa aprobada no garantiza la compra ni asignación de boletos, si la persona aún no los ha adquirido.

Tener boleto y usar el FIFA PASS no obliga a la embajada a otorgar la visa, pues la decisión sigue sujeta al análisis consular de cada caso.

Las autoridades recordaron que, aunque el sistema facilita el acceso a una cita, los aficionados deben cumplir con todos los requisitos de documentación, formularios y pago de derechos que exige el trámite de visa estadounidense.