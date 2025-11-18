El narrador Enrique Bermúdez regresó a la televisión mexicana y compartió en TUDN quién considera la figura más importante en la historia de la crónica futbolística.

El narrador Enrique 'Perro' Bermúdez reapareció en la televisión mexicana rumbo a la cobertura del Mundial de 2026 y participó este lunes en el programa 'Faitelson Sin Censura' de TUDN, donde compartió su visión sobre la narración deportiva en el país.

Su regreso, que inició en el partido amistoso entre México y Uruguay del pasado 15 de noviembre, marca un nuevo capítulo tras su salida de Televisa en 2023 y su camino a narrar su decimotercera Copa del Mundo.

"Regreso por amor a la camiseta. Donde arranco, termino", @enriquebermudez Sin Censura ???#FaitelsonSinCensura

En vivo por TUDN pic.twitter.com/knqkZuQwmO — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 18, 2025

Durante la entrevista, Bermúdez habló abiertamente sobre las figuras que, a su juicio, representan el nivel más alto de la crónica futbolística en México. Aunque elogió a Christian Martinoli y a Andrés Vaca, dejó claro que su elección como el mejor narrador en la historia del país corresponde a otra figura.

Bermúdez calificó a Christian Martinoli como un "fenómeno" y aseguró que es "el mejor narrador serio cuando narra serio". Destacó su estilo propio, rapidez mental y creatividad, además de la mancuerna que forma con Luis García, a la que señaló como un sello que renovó la narración deportiva en México.

Respecto a su compañero, Andrés Vaca, el veterano narrador subrayó que se trata de un "muy buen narrador" y recordó que lo conoció desde los inicios de su carrera, cuando ganó un concurso de narración. Señaló que Vaca tiene "un techo gigantesco" y destacó su participación temprana y constante en Copas del Mundo.

A pesar de estos reconocimientos, Bermúdez sostuvo que, para él, el mejor narrador que ha tenido México es Ángel Fernández. Lo describió como un creador de estilo, con inventiva y creatividad que marcaron un antes y un después en la profesión. A él le atribuye la popularización del grito de gol y una influencia determinante en generaciones completas de cronistas.

Bermúdez enfatizó que él siempre buscó un sello propio y privilegiar la imparcialidad en sus narraciones, salvo cuando se trataba de la Selección Mexicana, donde admite que su pasión influía. Su presencia en TUDN se da en medio del camino rumbo al Mundial de 2026, en lo que representa uno de sus últimos ciclos como voz emblemática del futbol mexicano.