Videos y fotos de Guillermo Ochoa grabando un comercial en la Ciudad de México desataron versiones sobre su posible regreso a la Selección Mexicana, por lo que Javier Aguirre aclaró que el portero solo cumplió un compromiso privado y no ingresó al Centro de Alto Rendimiento.

La Selección Mexicana volvió a encender la conversación en redes sociales luego de que circularan videos y fotografías de Guillermo Ochoa grabando un comercial en la Ciudad de México, pese a no formar parte de la convocatoria actual.

Las imágenes, en las que el arquero aparece con indumentaria deportiva ligada al futbol mexicano, llevaron a numerosos aficionados a especular sobre una posible reincorporación de última hora al Tricolor, incluso de cara a la próxima Copa del Mundo.

Ante la ola de versiones, el técnico nacional Javier Aguirre tuvo que salir al paso para aclarar la situación y evitar que creciera la confusión.

Durante un encuentro con medios, el entrenador explicó que la presencia de Ochoa en la capital del país no tuvo relación alguna con el equipo nacional, sino con un compromiso comercial previamente pactado.

“Lo que hizo Guillermo fue atender un asunto completamente privado con una empresa. Como Selección, no tuvimos participación ni conocimiento previo. No estuvo dentro del CAR ni grabó nada en nuestras instalaciones”, subrayó Aguirre, visiblemente interesado en poner fin a las especulaciones.

El estratega insistió en que la producción no se realizó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde trabaja la Selección Mexicana, sino en espacios privados ajenos al entorno del representativo nacional.

En días recientes, la figura de Ochoa ya había sido tema de debate mediático luego de que un comentarista asegurara que Aguirre terminaría por convocarlo más por compartir representante que por rendimiento, lo que avivó la polémica en torno al futuro del guardameta en el Tri.

Compromisos comerciales y coincidencias

Aguirre recordó que, más allá de su situación deportiva, muchos futbolistas participan en campañas publicitarias y acuerdos con marcas, siempre que esto no interfiera con los trabajos de la Selección.

“Cada futbolista es dueño de su imagen y puede colaborar con las marcas que lo buscan. Mientras no sea en nuestras instalaciones y no afecte nuestro trabajo, no tenemos nada que objetar”, puntualizó.

Fuentes cercanas al proceso de concentración confirmaron que varios elementos del Tricolor recibieron autorización para asistir a grabaciones comerciales durante estos días, como parte de compromisos previamente firmados con patrocinadores.

En total, habrían sido ocho los jugadores que aprovecharon esta ventana para cumplir con esas obligaciones, lo que permitió que algunos coincidieran con Ochoa y se tomaran fotografías junto a él. Esas imágenes, difundidas después en redes sociales, también contribuyeron a alimentar la percepción de que el portero se encontraba de vuelta en el entorno del combinado nacional.

Por ahora, la postura oficial es clara: Guillermo Ochoa no forma parte de la convocatoria actual, su presencia en Ciudad de México obedeció únicamente a una agenda comercial y no hay cambios anunciados en la lista de jugadores que trabajarán con la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre.