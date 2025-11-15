IP17 reaccionó con un rally de cuatro carreras en el cuarto inning y quedó a una victoria de la final de la Liga del Sol.

El equipo de Isaac Paredes sufrió, pero encontró la forma de venir de atrás para adelantarse en la serie semifinal de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

AJ3 Agua Prieta tomó la ventaja en las primeras entradas, pero IP17 reaccionó con un ataque oportuno para darle la vuelta al marcador y ganar 4-2, resultado que los deja a un triunfo de la final.

A pesar del daño temprano, Martín Córdova se quedó con la victoria. El revés fue para Jorge Cáñez, quien no pudo sostener la delantera. Córdova, refuerzo proveniente de los Amigos de Ramón Corral, cumplió ampliamente en su primera aparición de la semifinal: lanzó toda la ruta y permitió únicamente dos carreras.

AJ3 abrió el marcador en el amanecer del encuentro con un ataque de dos anotaciones. Víctor Mazón impulsó la primera con un doble, seguido por un elevado de sacrificio de Iván Fernández para el 2-0 en la parte alta del primer inning.

Te puede interesar Quinto Nivel pega primero y queda a un triunfo de la final en Liga del Sol

Cáñez mantuvo esa ventaja hasta el cierre del cuarto episodio, cuando IP17 armó un rally de cuatro carreras que resultó definitivo en el Campo 2 de la Unidad Deportiva El Cárcamo. Gerardo Rangel remolcó la carrera que rompió el cero, Ronnie Camacho empató con un imparable, y Víctor Becerril colocó el 3-2 con un sencillo productor. En una jugada poco común, con corredores en las esquinas, Camacho se robó el home para ampliar la ventaja 4-2.

Córdova se mantuvo en la lomita hasta el noveno inning y, pese a enfrentar a la parte peligrosa de la ofensiva aguapretense, dominó a Alan Samaniego, Iván Fernández y Jorge González para completar la ruta y asegurar la victoria.