El exárbitro fue detenido este domingo; deberá presentarse de forma presencial en la audiencia del martes por un proceso abierto desde 2022.

El exárbitro mexicano Marco Antonio 'N', conocido como 'Chiquimarco', volvió a ser detenido la mañana de este domingo por presunta violencia familiar, de acuerdo con información publicada por Récord. El medio señaló que la aprehensión fue confirmada mediante un documento en su poder que avala el avance del caso.

La situación legal del exsilbante se mantiene abierta desde 2022, cuando fue denunciado por su entonces esposa tras un episodio de agresión ocurrido el 1 de agosto de ese año. En aquella ocasión, según un reportaje publicado por Proceso en 2023, ambos forcejearon por unos documentos mientras sus hijas presenciaban la escena. La pelea terminó cuando las jóvenes y una familiar de la víctima intervinieron, lo que derivó en que el acusado abandonara el domicilio.

Dos días después, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Casi un año más tarde, un juez vinculó a proceso a Marco Antonio 'N' por su probable participación en el delito de violencia familiar y le impuso medidas cautelares que incluían no acercarse a la denunciante ni comunicarse con ella.

La detención de este domingo representa un nuevo episodio en un caso que suma dos años de seguimiento judicial. Récord indicó que el proceso ha avanzado a una nueva fase y que se ha programado una audiencia para el próximo martes 18 de noviembre a las 12:30 horas, en la que el exárbitro deberá presentarse de manera presencial, algo que no había ocurrido en comparecencias pasadas realizadas por videoconferencia.

Además del conflicto legal con su expareja, el caso ha tomado relevancia por declaraciones públicas de una de sus hijas. La joven ha descrito supuestos episodios de violencia ocurridos en el hogar durante casi tres décadas, testimonios que han reforzado la carpeta de investigación.

El exárbitro, conocido por su estilo autoritario en la Liga MX y en torneos internacionales, ha negado las acusaciones y ha declarado en ocasiones anteriores que es víctima de delitos fabricados. Sin embargo, en la audiencia del martes podría solicitarse prisión preventiva, dependiendo de los elementos que presenten las autoridades.