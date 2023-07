Familia de Chiquimarco 'N.' revela detalles de la violencia vivida

La familia del exárbitro mexicano reveló detalles de la violencia que han sufrido por parte del hoy comentarista, quien incluso fue acusado de golpear y denigrar a su hija.

Violencia física y emocional fueron las principales situaciones que vivieron la exesposa y la hija de Marco Antonio 'N.', alias 'Chiquimarco', así lo dieron a conocer este martes en conferencia de prensa.

La familia del exsilbante mexicano reveló detalles sobre los episodios que experimentaron a lado del hoy comentarista, principalmente por parte de quien fue su esposa por 28 años, misma que desde agosto de 2022 interpuso una denuncia en su contra.

"Eso ya no era una familia. Me llegué a sentir como una esclava, me decía que no servía para nada, que era una inútil. Gritos, golpes en la mesa, hasta que llegó la violencia física" , declaró.

Un forcejeo por las escrituras de la casa entre el denunciado y la mujer terminó en una agresión física y a la postre en la denuncia legal; sin embargo, de acuerdo con declaraciones de su expareja el hoy analista de TUDN la amenazó de muerte.

"Me dijo que me quedará quietecita o le iba a dar paz, que su abogada conocía a gente de la Unión Tepito... Temo por la integridad de mis hijas y la mía" , declaró.

El presunto culpable seguirá en libertad debido a que mantuvieron sus medidas cautelares que se le dictaron desde las primeras audiencias.

Por su parte, la hija mayor de Marco Antonio 'N.' y de su exesposa, también decidió alzar la voz ante los medios de comunicación, revelando negros episodios con su padre.

"Tengo muchos problemas de autoestima por él. Siempre me dijo que no era nada, que a quién le había ganado en la vida, criticaba mi aspecto físico y en una ocasión, en una reunión con amigos, me sacó a golpes... Pregonaba en la iglesia amar a los demás y él nunca lo hacía" , relató la hija del exárbitro.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL