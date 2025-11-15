El español Carlos Alcaraz derrotó en sets corridos al canadiense Felix Auger-Aliassime y disputará el título del ATP Finals ante el ídolo local Jannik Sinner, en una final que reedita una de las grandes rivalidades del tenis en 2025.

Lo que se veía venir, se confirmó en la cancha del Palasport Olímpico. Carlos Alcaraz cumplió con los pronósticos, superó con autoridad a Felix Auger-Aliassime y se instaló en la Final del ATP Finals, donde chocará con el italiano Jannik Sinner por el título del Torneo de Maestros.

El español se impuso 6-2 y 6-4 al canadiense en la primera semifinal disputada en Turín, con un tenis sólido desde el fondo y claridad en los momentos clave. El triunfo le permitió al murciano convertirse en el primer ibérico en alcanzar la Final del torneo desde Rafael Nadal en 2013, y ahora busca ser el primer campeón español desde Alex Corretja, en 1998.

Alcaraz llega además con la tranquilidad de haber asegurado el número uno del ranking mundial al cierre de 2025, pase lo que pase en el partido por el título. Un triunfo ante Sinner coronaría una temporada en la que dominó los grandes escenarios del circuito.

Del otro lado de la red lo espera un rival en estado de gracia. Jannik Sinner, campeón defensor del ATP Finals, arrastra una racha de 30 victorias consecutivas sobre superficie dura y tendrá el apoyo total de la afición italiana en Turín. Si consigue el bicampeonato, sumará los mil 500 puntos que otorga el torneo y arrancará 2026 metido de lleno en la pelea por recuperar la cima del ranking ATP.

De lograrlo, Sinner se convertiría en el segundo bicampeón consecutivo del Torneo de Maestros en los últimos años, después de que el serbio Novak Djokovic se consagrara en 2022 y 2023.

La Final de este domingo será, además, un nuevo capítulo de una rivalidad que marcó el calendario 2025. Será la sexta final del año entre ambos, con balance favorable a Alcaraz: cuatro triunfos para el español y uno para el italiano.

Estos fueron sus duelos por títulos en la temporada:

Masters 1000 de Roma : Alcaraz venció a Sinner 7-6(5) y 6-1

: venció a 7-6(5) y 6-1 Roland Garros : Alcaraz remontó y ganó 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2)

: remontó y ganó 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2) Wimbledon : Sinner se impuso 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4

: se impuso 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 Masters 1000 de Cincinnati: Alcaraz dominaba 5-0 cuando Sinner se retiró

dominaba 5-0 cuando se retiró US Open: Alcaraz ganó 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4

La definición del ATP Finals 2025 se disputará mañana domingo a las 11:00 horas, tiempo de México, en el Palasport Olímpico de Turín, con Alcaraz buscando su primer título de “Maestro” y Sinner intentando defender la corona frente a su público.