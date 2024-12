Enrique 'El Perro' Bermúdez revela diagnóstico tras crisis de salud

El exnarrador de TUDN, Enrique Bermúdez, dio a conocer este martes cual fue el problema de salud que alertó a sus seguidores desde el domingo pasado.

El narrador Enrique 'Perro' Bermúdez informó este martes los detalles sobre su estado de salud, luego de haber sido hospitalizado de emergencia el pasado domingo 15 de diciembre.

A través de su cuenta de X, el cronista de 74 años compartió que fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca y enfrentó un episodio crítico de salud.

"Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón. Tendré que modificar mi alimentación, un plan médico y ejercicio, que siempre he hecho. Si no da resultado, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia" , escribió el narrador.

Bermúdez también reveló que sufrió una peligrosa crisis de presión arterial de 225/198 y acumulación de líquido en los pulmones, situación que fue controlada en el hospital. Tras varios estudios médicos, se determinó que su afección no requerirá intervención quirúrgica inmediata, aunque deberá seguir estrictas indicaciones médicas para mejorar su condición.

El excolaborador de TUDN agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y aseguró encontrarse en condición estable.

Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud, tuve un episodio muy peligroso, con presion arterial 225/ 198 y agua en los pulmones, que controlarón en el Hospital , despues de varios estudios, resulte con insuficiencia cardiaca!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) December 17, 2024

La noticia de su hospitalización había sido dada a conocer por la cadena Univisión el domingo por la noche, generando preocupación en el ámbito deportivo y entre sus fanáticos. Tras varios días de incertidumbre, su mensaje trajo tranquilidad a quienes han seguido su trayectoria como una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano.