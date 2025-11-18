La Selección Mexicana Sub-17 cayó 5-0 frente a Portugal en Qatar y quedó fuera de la Copa del Mundo, en un partido marcado por la expulsión de un jugador tricolor antes de los 20 minutos y por el dominio absoluto del conjunto europeo.

El sueño mundialista de la Selección Mexicana Sub-17 terminó de la forma más dura. El Tricolor fue ampliamente superado por Portugal y quedó eliminado del Mundial de Qatar tras una goleada de 5-0 que evidenció la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto europeo se adueñó de la pelota y del terreno de juego. La presión alta, la precisión en los pases y la intensidad en cada duelo individual fueron inclinando el partido del lado portugués, mientras México apenas encontraba espacios para salir jugando desde su zona defensiva.

La situación se agravó para el cuadro nacional alrededor del minuto veinte, cuando una expulsión dejó al representativo mexicano con un hombre menos. A partir de ese momento, Portugal encontró todavía más facilidades para explotar las bandas, filtrar balones a la espalda de los defensores y rematar prácticamente sin oposición dentro del área.

Los goles fueron cayendo conforme avanzaron los minutos, aprovechando pérdidas de balón en la salida, desajustes en la marca y la imposibilidad del Tricolor para recomponer el orden defensivo. Cada intento del conjunto mexicano por responder fue ahogado por la presión rival, que obligó a jugar de espaldas y lejos del arco contrario.

¿Qué consecuencias tuvo la derrota para la Selección Mexicana Sub-17?

En el segundo tiempo, el control del compromiso siguió siendo para los portugueses, que administraron la ventaja sin renunciar al ataque, mientras México buscaba al menos recortar la diferencia en el marcador sin éxito. El Tricolor no logró generar ocasiones claras que pusieran en riesgo el arco rival y terminó resignado a una derrota amplia.

El 5-0 final queda registrado como uno de los marcadores más dolorosos para la Selección Mexicana Sub-17 en los últimos años, no solo por la forma en que se dio la eliminación, sino por el contraste con la ilusión generada en la fase previa del torneo.