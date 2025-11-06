El "Vasco" fue incluido entre los candidatos a mejor entrenador masculino del año tras conquistar la Copa Oro y la Nations League con la Selección Mexicana.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció este jueves la nominación de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, al premio The Best 2025 al Entrenador Masculino del Año.

Con esta distinción, el "Vasco" se convierte en el primer entrenador mexicano en la historia en ser considerado para el galardón que reconoce a los mejores estrategas del mundo.

Aguirre fue seleccionado por un panel internacional de expertos con:

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

El técnico mexicano vive su tercera etapa al frente del Tricolor, con el que logró conquistar este año la Copa Oro y la Concacaf Nations League. Además, su balance en 2025 es de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas ante River Plate, Suiza y Colombia.

Gracias a estos resultados, México escaló al lugar 14 del ranking mundial de la FIFA, uno de sus mejores registros en los últimos años.

Las votaciones para los premios The Best estarán abiertas a partir de hoy para entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados registrados ante la FIFA.

La Selección Mexicana cerrará su actividad del año en la Fecha FIFA de noviembre con los duelos ante Uruguay, el día 15 en Torreón, Coahuila, y ante Paraguay, el 18 en San Antonio, Texas.