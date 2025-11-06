Los Dallas Cowboys confirmaron el fallecimiento del ala defensiva Marshawn Kneeland (24); la NFL también lamentó el deceso. Autoridades en Texas reportaron que el caso se indaga como suicidio tras un incidente policial previo.

La mañana de este jueves los Dallas Cowboys informaron el fallecimiento del ala defensiva Marshawn Kneeland, de 24 años. La organización emitió un comunicado de condolencias a su familia y a su pareja, Catalina; la NFL difundió un mensaje similar. No se precisó inicialmente la causa de muerte.

Reportes periodísticos y autoridades locales en Texas indicaron después que Kneeland murió por herida de arma de fuego autoinfligida, en un hecho ligado a una persecución y un choque en Frisco; el caso se investiga como suicidio. La noticia llega tres días después de que el jugador anotó su primer touchdown en equipos especiales.

El club y la liga expresaron “profunda tristeza” y apoyo a familiares y compañeros. Kneeland estaba en su segunda temporada profesional, tras ser seleccionado en la segunda ronda del Draft 2024 procedente de Western Michigan.

Medios nacionales confirmaron la muerte y citan a autoridades sobre las circunstancias del deceso; algunos detalles siguen en desarrollo. Kneeland acumuló participaciones en dieciocho (18) juegos en dos campañas con Dallas.