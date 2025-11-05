El combinado nacional se medirá a los bicampeones de la MLB el 4 de marzo en Glendale, Arizona, como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Beisbol.

La Selección Mexicana de Beisbol ya tiene definido su calendario de preparación rumbo al próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026, y uno de sus compromisos será ante los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones de las Grandes Ligas.

El encuentro ante la poderosa novena angelina se disputará el 4 de marzo de 2026 en Glendale, Arizona, como parte de la gira de preparación del combinado tricolor. Un día antes, el 3 de marzo, México también se medirá a los Arizona Diamondbacks.

De acuerdo con información de MLB México, ambos encuentros se llevarán a cabo en territorio estadounidense, a manera de fogueo antes del arranque del torneo mundialista.

La Selección Mexicana debutará en el Clásico Mundial el 6 de marzo frente a Reino Unido, dentro del Grupo B, que también integran Estados Unidos y Brasil.

Los Dodgers llegan a este compromiso tras coronarse nuevamente campeones de la MLB, luego de vencer en siete juegos a los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial 2025, confirmando su hegemonía en el beisbol de las Grandes Ligas.

Se dieron a conocer dos juegos de preparación que tendrá la selección mexicana previo a su participación en el World Baseball Classic, incluido un juego contra los actuales campeones ?? pic.twitter.com/GPnLLey4Tr — MLB México (@MLB_Mexico) November 5, 2025