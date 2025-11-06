Checo Pérez volverá a pista con un Ferrari 2023 en Imola
Sergio “Checo” Pérez retomará actividad en pista con un Ferrari 2023 en Imola como parte de pruebas TPC; el mexicano se alista para su regreso a la F1 con Cadillac en 2026, donde compartirá con Valtteri Bottas.
Sergio Pérez realizará dos jornadas de prueba en Imola (Italia) con un Ferrari 2023, en un retorno controlado a la actividad de Fórmula 1 bajo el formato Testing of Previous Cars (TPC) —que permite rodar con autos de al menos dos años de antigüedad—, como preparación para su ingreso a Cadillac en 2026.
- El rodaje en TPC ayudará a Pérez a recuperar ritmo y cargas físicas específicas de F1 tras su salida de Red Bull a finales de 2024, y a sincronizarse operativamente con un nuevo proyecto
- Para Cadillac, usar un monoplaza ajeno en TPC permite ensayar procesos de equipo (mecánica, pitwall, logística) antes de su temporada de debut
— Graeme Lowdon, jefe de Cadillac, confirmó el regreso a pista de Pérez “la próxima semana” y subrayó que el mexicano fue elegido por su velocidad y experiencia, no por su popularidad.
— La reglamentación TPC autoriza hasta 20 días al año con autos ≥ dos años; varios equipos usan este esquema para mantener activos a pilotos y operaciones.
Cadillac fue aprobado para ingresar a la F1 en 2026 y anunció a Pérez y Bottas como su dupla titular. La escudería debutará con unidad de potencia y caja de cambios de Ferrari a partir de 2026, conforme a un acuerdo técnico entre ambas marcas.