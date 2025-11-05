La corredora sonorense Tere Domínguez será homenajeada en la XV edición del Maratón San Carlos–Guaymas por su destacada trayectoria nacional e internacional en la distancia de maratón.

El próximo 16 de noviembre, el Maratón San Carlos–Guaymas celebrará su XV edición con un homenaje muy especial a una corredora que ha dejado huella dentro y fuera de Sonora: María Teresa Domínguez Islas, conocida en la comunidad runner como Tere Domínguez.

Docente de profesión, atleta por convicción y ejemplo permanente de disciplina, Tere será reconocida por una trayectoria nacional e internacional construida con años de esfuerzo, constancia y amor por el deporte.

Nacida en Huatabampo, Sonora, y radicada desde hace años en Hermosillo, Tere se ha convertido en una figura emblemática del atletismo. Su nombre trascendió fronteras entre 2017 y 2019, cuando se ubicó entre las 10 mejores maratonistas máster del mundo, además de ser la mejor mexicana en su categoría. Un logro que refleja no solo resultados deportivos, sino la fuerza transformadora del deporte.

Su historia con el atletismo no comenzó como una meta competitiva, sino como una coincidencia.

"Empecé hace más de 25 años; lo tomé primero como un calentamiento para hacer aerobics" , recordó en entrevista para ' e Media'.

"Cuando calentaba dando vueltas en la milla, algunos corredores que ya tenían equipo me observaron. Me dijeron que corría bien y que me uniera. Tenía 42 años entonces" , narró. Lo que inició como una rutina se convirtió pronto en un estilo de vida: "Se me dio desde un inicio. Se me hacía muy fácil" , añadió.

Reconocimiento otorgado a María Teresa Domínguez. (Foto: Cortesía)

Su debut en la distancia reina llegó en el Maratón de San Diego 2013, y desde entonces su camino ha sido una sucesión de metas alcanzadas: Hermosillo, Culiacán, Lala, múltiples medios maratones y carreras pedestres por todo el país. En el plano internacional, Tere ha completado cinco de los seis World Marathon Majors: Chicago, Boston, Berlín, Nueva York y Londres. El único pendiente: Tokio.

Llegar a esa última meta no ha sido sencillo.

"Es muy difícil ir a Tokio porque se entra por sorteo. Te inscribes y puedes salir sorteada, pero no depende de ti" , explicó. Aun así, lo ve como parte del proceso: "Dicen que si te inscribes varios años, al tercero ya te toca. Esa es la opción más viable" .

No todos los retos han sido cómodos. Cuando se le pregunta cuál ha sido el maratón más difícil, no duda en responder: Ciudad de México.

"Lo corrí justo después de Londres. Iba perfectamente preparada, pero la altura me pegó" , recuerda.

Hoy, su trayectoria recibe un reconocimiento que tiene un significado especial. El homenaje que recibirá en el Maratón San Carlos–Guaymas 2025 coincide con el aniversario número 15 del evento, justo aquel que ganó en su primera edición.

"Me siento muy halagada y querida. Este reconocimiento llega justo en el año 15 del evento. Es bonito que me lo den aquí" , expresó emocionada.

A este homenaje se suma otro logro reciente: su entronización al Salón de la Fama del Deportista Huatabampense, donde se convirtió en la única mujer entre todos los reconocidos desde su creación, reafirmando el impacto de su carrera y su papel como referente deportivo.

Detrás de cada medalla y cada meta alcanzada, hay sacrificios silenciosos que pocas veces se cuentan. Tere lo sabe bien. Para sostener su nivel, su disciplina comienza antes del amanecer, a las 4:00 de la mañana, cuando la ciudad aún duerme. En ese silencio, suma kilómetros mientras el día despierta. Correr también ha significado renunciar a reuniones familiares, fiestas y momentos cotidianos, todo por un propósito claro: ser cada día mejor.

Más allá de tiempos y resultados, Tere Domínguez representa una verdad esencial: la grandeza deportiva no siempre nace en la juventud, sino en la voluntad. Porque una decisión tomada a los 42 años puede cambiar un destino y abrir un camino que sigue ampliándose con cada paso.