Naranjeros dejó cinco hombres en base y apenas conectó un imparable con corredores en posición de anotar.

En un encuentro dominado por los lanzadores, los Algodoneros de Guasave superaron por la mínima de 2-1 a los Naranjeros de Hermosillo, la noche de este miércoles en el Estadio Fernando Valenzuela, con lo que igualaron la serie a un triunfo por bando.

El abridor Vidal Sotelo (2-1) se apuntó la victoria tras una sólida labor de 5.1 entradas, en las que permitió cinco imparables y solo una carrera limpia.

La derrota fue para Erich Uelman (0-1), pese a su buena actuación de 5.2 innings, donde concedió tres hits y dos carreras.

El salvamento se lo adjudicó Jonathan Haab (3) al retirar en orden la novena entrada.

La ofensiva naranjera no logró capitalizar sus oportunidades, dejando cinco corredores en las bases y apenas un hit en siete turnos con hombres en posición de anotar, un factor determinante en el resultado.

Para el tercer y definitivo juego de la serie, están anunciados José Samayoa por los locales y Jeff Kinley por los visitantes.

Guasave suma apenas su sexto triunfo

Los Naranjeros tomaron la delantera en la parte baja de la primera entrada, cuando Harold Ramírez conectó un elevado de sacrificio al jardín central, que permitió a Edson García anotar en pisa y corre la carrera de la quiniela.

El derecho Uelman colgó tres ceros consecutivos hasta que, en la cuarta entrada, los Algodoneros respondieron para darle la vuelta al marcador.

Con Philip Ervin y Oscar Colás en los senderos, Wynton Bernard conectó un imparable productor que los llevó al plato y colocó el marcador 2-1, ventaja que se mantendría hasta el final.

Hermosillo tuvo una oportunidad clara en la sexta entrada, con corredores en las esquinas y un solo out, pero T.T. Bowens bateó un rodado para doble play que apagó la ofensiva y dejó escapar el empate.

En la novena entrada, Jonathan Haab subió al montículo por Guasave y cerró el encuentro con autoridad, retirando en orden a la tanda final de Hermosillo para asegurar el triunfo y conseguir su tercer salvamento de la temporada.