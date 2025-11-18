La mexiquense Lourdes Ponce se consagró campeona en la final de los 10 mil metros planos con tiempo de 36:17.07, otorgando a México su primera medalla de oro en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025 y la segunda presea de la delegación en la justa.

Con un esfuerzo sobrehumano y luego de una preparación extenuante, la mexiquense Lourdes Ponce se coronó en la final de los 10 mil metros planos y le dio a México su primera medalla de oro en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025.

La fondista mexicana impuso su paso desde las vueltas intermedias y, pese al desgaste, defendió el liderato hasta cruzar la meta con un tiempo de 36:17.07, registro con el que aseguró el sitio más alto del podio y se instaló en la historia del deporte sordolímpico nacional.

Al término de la prueba, Ponce celebró con una amplia sonrisa, tomó la bandera de México y la colocó sobre sus hombros para dar la vuelta de honor y luego llevarla al podio, en una escena que fue ovacionada tanto por las rivales como por el público presente en el estadio de atletismo adaptado.

La medalla dorada, además de representar un logro personal para la corredora mexiquense, significó la segunda presea para la delegación mexicana en Tokio 2025, luego de la plata obtenida por la judoca Isabel Huitrón en la categoría de -48 kilogramos.

¿Cuál es el objetivo de México?

En esta edición de los Juegos Sordolímpicos, México participa en ocho disciplinas: atletismo, judo, taekwondo, lucha grecorromana, voleibol de sala varonil, golf, futbol y natación, con un contingente de 45 deportistas.

El objetivo del equipo nacional es superar su mejor actuación histórica, registrada en Caxias do Sul 2022, donde la delegación logró dos medallas de oro y una de plata. Con el oro de Lourdes Ponce y la plata de Huitrón, México se mantiene en la pelea por igualar e incluso mejorar esa cosecha en territorio asiático.

Más allá del resultado, el triunfo de Ponce refuerza la presencia del atletismo adaptado mexicano en el escenario internacional y se suma a la lista de actuaciones destacadas de deportistas sordolímpicos, que siguen abriendo camino y poniendo en alto el nombre del país.