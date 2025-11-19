Diversos medios especializados señalaron que el Atlante habría cerrado la compra del Mazatlán FC por 65 millones de dólares, operación que se anunciaría en diciembre.

Un rumor difundido este miércoles por medios especializados en deporte aseguró que el Atlante habría concretado la compra de la franquicia del Mazatlán FC, operación que permitiría su regreso a la Primera División para el Apertura 2026.

De acuerdo con reportes periodísticos, la directiva azulgrana habría cerrado la adquisición de Los Cañoneros por 65 millones de dólares, en un acuerdo que se habría fortalecido durante noviembre de 2025. Las versiones señalan que el anuncio oficial se daría el 9 de diciembre, tras la Asamblea de Dueños del futbol mexicano, aunque algunas fuentes apuntan a que podría postergarse hasta después del Mundial 2026.

En caso de confirmarse la negociación, el histórico Potro de Hierro retornaría al máximo circuito tras más de diez años de su descenso en el Clausura 2014. La directiva encabezada por Emilio Escalante contempla disputar los partidos de local en el Estadio Azteca —que llevará el nombre Banorte— y compartir sede con América y Cruz Azul una vez concluya la Copa del Mundo.

El eventual traspaso de franquicia se daría en un contexto favorable para el Atlante, que cumple con los requisitos de certificación de la Federación Mexicana de Futbol. El club ha militado desde 2014 en la Liga Expansión MX, un circuito que permanece sin ascenso desde 2019, pese a un reciente fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo que abrió la puerta a modificaciones en el sistema de competencia.

Por su parte, Mazatlán FC —propiedad de Grupo Salinas— terminó el Apertura 2025 en el lugar 17 de la tabla de cociente con un promedio de 0.8235, lo que lo coloca entre los clubes con peores resultados del año futbolístico.

Aunque ninguna de las partes ha ofrecido una postura oficial, la versión de la posible compra mantiene la expectativa sobre un eventual retorno del Atlante a la Liga MX por la vía de la transferencia de franquicia, en un periodo donde la discusión sobre el regreso del ascenso y descenso se perfila para la temporada 2026-27.

