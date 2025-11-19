El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, informó que la FIFA proyecta ingresos por once billones de dólares para el Mundial 2026 que se disputará en México, EU y Canadá, un 70% más que la Copa del Mundo de Qatar.

De acuerdo con Mikel Arriola, la FIFA proyecta que la Copa del Mundo de 2026 deje ingresos por alrededor de once (11) billones de dólares, cifra que supera en 70% los seis punto cuarenta y dos (6.42) billones generados por el Mundial de Qatar.

“Está proyectado que para este Mundial esto se vaya a 11 billones. Lo más impresionante es cómo supera en valor este Mundial en un 70 por ciento al Mundial pasado que fue en Qatar”, subrayó el directivo ante estudiantes de la Universidad Panamericana, al presentar la conferencia “La Economía del Mundial en México 2026”.

El incremento en los ingresos se asocia con el mayor número de selecciones participantes, la ampliación de sedes en tres países y la expectativa de audiencias más amplias en los principales mercados futbolísticos del continente.

Arriola señaló que el escenario económico del Mundial abre la puerta para que la Federación Mexicana de Futbol duplique la inversión destinada a la formación de talento nacional. Actualmente, ese rubro se calcula en unos 3 mil millones de dólares cada cuatro años.

“Imagínate cómo podemos ver a las siguientes generaciones de mexicanos jugando futbol, en muchas mejores condiciones de infraestructura”, expuso, al insistir en que el país debe aprovechar el impulso del torneo para fortalecer academias, canchas, centros de alto rendimiento y programas de detección de jóvenes.

Según el dirigente, una mayor derrama económica y el efecto sede pueden traducirse en mejores condiciones para futbolistas en formación, entrenadores y clubes, siempre que se articulen proyectos de largo plazo más allá del propio Mundial.

Mundiales en varios países, ¿nuevo modelo de FIFA?

El presidente de la Liga MX consideró que la realización de la Copa del Mundo en tres países de manera simultánea podría marcar el inicio de una nueva tendencia en la organización de grandes eventos futbolísticos.

“Tanto empresarios mexicanos como empresarios americanos y los federativos empiezan a ver que la tendencia de la FIFA, lo vamos a ver, es que los Mundiales, al tener ya tantos países competidores, ya no van a ser en un solo país”, afirmó.

A su juicio, la competencia entre naciones para albergar el torneo, las exigencias de infraestructura y el tamaño del calendario mundialista favorecen la fórmula de sedes compartidas, en la que distintos gobiernos y ligas reparten costos, inversión y beneficios.

Arriola recordó que México recibirá trece (13) partidos del Mundial 2026: cuatro (4) en Monterrey, cinco (5) en Ciudad de México y cuatro (4) en Guadalajara. De acuerdo con sus estimaciones, esos encuentros serán vistos por más de la mitad de la población total del país, tanto en los estadios como a través de transmisiones de televisión y plataformas digitales.

Este alcance, añadió, coloca al país en una posición privilegiada para potenciar turismo, servicios, patrocinio y consumo asociado a la industria del deporte. También refuerza la responsabilidad de ofrecer estadios y experiencias a la altura de la expectativa internacional.

Aunque las proyecciones económicas lucen históricas, el directivo enfatizó que el reto para México no se limita a la derrama de once (11) billones de dólares a escala global, sino a transformar esa coyuntura en mejoras estructurales para el futbol local: desde ligas inferiores hasta la Selección Nacional.