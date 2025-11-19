Tras el empate sin goles ante Honduras que dejó a Costa Rica fuera del Mundial y marcó el final del proceso de Miguel “Piojo” Herrera, su hija Mishelle publicó un mensaje en Instagram donde expresó el dolor que se vive en el entorno familiar del técnico.

El empate sin goles de Costa Rica frente a Honduras en el Estadio Nacional dejó al equipo sin opciones matemáticas de avanzar en el Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf. Con siete puntos, la Selección tica quedó detrás de Haití y Honduras, que cerraron con once y nueve unidades, respectivamente, y se despidió del camino mundialista rumbo a 2026.

Más allá del marcador y la tabla, el impacto emocional se trasladó de inmediato a redes sociales, donde aficionados y allegados a Miguel Herrera reaccionaron al final del proceso.

Al término del encuentro, Mishelle Herrera utilizó su cuenta de Instagram (@mishelleha) para compartir una historia breve, pero contundente, con la que dejó ver el estado de ánimo del entorno familiar del técnico.

“Con el alma rota y el corazón roto en mil pedazos”, escribió sobre una imagen relacionada con el partido ante Honduras.

El mensaje, aunque dirigido a su círculo cercano, fue retomado por usuarios y páginas dedicadas a seguir la actualidad de la Selección costarricense y del propio entrenador mexicano. Para muchos aficionados, la frase sintetizó el sentimiento de frustración y tristeza tras quedarse sin Mundial y ver concluido el proyecto de Herrera al frente del combinado tico.

No es la primera vez que Mishelle se pronuncia sobre el desempeño de Costa Rica. Durante la pasada Copa Oro, también publicó un mensaje en apoyo a su padre, en el que subrayó la forma en que vive el futbol desde la familia:

“Contigo en todas. Porque la que vibra no es la camiseta, es la sangre y es algo que muchos no entenderán”, escribió entonces.

Esa línea de respaldo público se ha mantenido en distintas etapas de la carrera del “Piojo”, tanto en clubes como en selecciones, y se ha convertido en una constante cada vez que el entrenador enfrenta momentos de alta presión o resultados adversos.

La eliminación de Costa Rica significó su primera ausencia mundialista desde Sudáfrica 2010 y marcó el final del proceso de Miguel Herrera al frente del equipo. El proyecto no logró capitalizar una recuperación en las jornadas finales y se quedó sin margen para alcanzar la siguiente fase.

Mientras la federación costarricense define el futuro del banquillo y el plan deportivo rumbo a nuevas competencias, el mensaje de Mishelle se suma al conjunto de reacciones que dan cuenta del desgaste emocional que deja una eliminatoria fallida, no solo en jugadores y cuerpo técnico, sino también en sus familias.

Con la Selección fuera de la ruta mundialista, las decisiones sobre quién tomará el mando del equipo y cómo se reconstruirá el proyecto serán clave en los próximos meses. En paralelo, el nombre de Miguel Herrera volverá a aparecer en las quinielas de clubes y selecciones que busquen entrenador.

Por ahora, la imagen que queda es la de una familia que, desde la tribuna digital, asume la eliminación como un golpe personal y profesional, y lo expresa con frases como la de Mishelle: un duelo que se vive a corazón abierto, frente a una afición igualmente dolida.