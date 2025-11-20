Tras versiones que apuntaban a que Christian Nodal habría perdido la custodia de su hija Inti, Cazzu negó que exista un juicio de guardia y custodia y aseguró que “no se ha iniciado ningún proceso”.

En declaraciones a medios mexicanos a su arribo al país, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, fue cuestionada sobre versiones que señalaban que ella habría ganado la custodia de Inti frente a Christian Nodal.

La trapera rechazó que exista un juicio de custodia o que se haya formalizado algún proceso en ese sentido.

“No, no, esas cosas son muy difíciles, o sea son cosas que me imagino deben tener procesos largos, la verdad es que no se ha iniciado ningún proceso, así que de verdad como en ese tema todo sigue, lo que tienen que saber lo saben… la verdad es que de ese tema no hay nada nuevo”, respondió.

Con ello, Cazzu matizó las notas que circulaban en días recientes, en las que se aseguraba que Nodal habría recibido un nuevo revés legal en medio del litigio que enfrenta con su ex disquera Universal Music.

No hay nada nuevo: sin contacto con Nodal

La prensa también le preguntó si Christian Nodal ha mostrado intención de acercarse a su hija, como lo ha sugerido la defensa legal del cantante en comunicados previos. Cazzu fue directa al señalar que la situación no ha cambiado.

“No hay nada nuevo de ese tema, seguimos en las mismas”, dijo, sin ofrecer más detalles sobre la relación del intérprete con Inti ni sobre acuerdos privados en torno a la convivencia.

Sus respuestas reforzaron la idea de una comunicación prácticamente nula entre ambos, pese a tener una hija en común.

En la misma conversación con los reporteros, Cazzu fue cuestionada sobre recientes declaraciones de Nodal en las que habría expresado su deseo de convertirse en padre de más hijos además de Inti. La argentina reaccionó con una carcajada y dejó claro que no sigue lo que su ex publica o declara.

“No veo las redes, no sé de qué me hablan, nosotros (Nodal y Cazzu) ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común y ya”, sostuvo.

Ante la insistencia de la prensa sobre la próxima boda religiosa del cantante con su actual pareja, la trapera se mostró tajante y subrayó que la vida privada de Nodal dejó de ser un tema que le interese.

Chicos, saben que ese tema no me importa, ese tema no me importa, no sé nada de eso, tenemos vidas muy alejadas, no hay nada que nos conecte



Visita a México para recibir un premio

Cazzu arribó a México este jueves para asistir a una ceremonia en la que recibirá un reconocimiento por parte de una revista especializada. En el aeropuerto, antes de retirarse rumbo a sus actividades, se tomó unos minutos para responder a los cuestionamientos sobre su situación personal y la de su hija.

Aunque en el entorno mediático se mantiene la atención sobre el proceso legal que enfrenta Nodal contra Universal Music y sobre su nueva relación, la cantante dejó claro que su enfoque está en su carrera y en la crianza de Inti, sin involucrarse en las decisiones personales del sonorense.