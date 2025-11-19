La Fiscalía explicó que la no vinculación a proceso es temporal y que el procedimiento penal permanece abierto en espera del juicio civil derivado del conflicto con Universal.

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró este miércoles que el procedimiento penal contra Christian Nodal y sus padres sigue abierto, pese a que el cantante aseguró horas antes que habían sido "exonerados" tras una extensa audiencia en el Reclusorio Oriente.

La precisión de la Fiscalía ocurrió luego de que el artista declarara, a mediodía del miércoles, que ni él ni su familia fueron vinculados a proceso por el presunto delito de falsificación de documentos. A su salida, tras más de 14 horas de diligencias, Nodal afirmó que "no hay un solo papel" que demuestre irregularidades y que una jueza ya había determinado su no vinculación.

Sin embargo, la FGR explicó que la resolución de la jueza de control no constituye una exoneración, sino una determinación temporal. El procedimiento penal permanece activo y en espera de lo que resuelva un juicio civil paralelo, abierto desde hace meses por el conflicto con Universal Music.

La aclaración de la Fiscalía

En un comunicado emitido la mañana de este miércoles, la FGR indicó que la denuncia de Universal Music acusa al cantante y a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, de haber cedido derechos de autor a la disquera y luego ostentarse como dueños de obras que ya no les pertenecían.

La dependencia detalló que la jueza no absolvió a los señalados. La decisión tomada durante la audiencia únicamente reconoce que existe un litigio civil previo que debe resolverse antes de definir si procede o no la acción penal.

"La jueza no exoneró ni a Christian ‘N’ ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar su resultado. El procedimiento sigue abierto" , indicó la FGR.

Asimismo, precisó que tanto la familia Nodal como Universal Music pueden seguir aportando pruebas ante la Fiscalía mientras permanezca activo el proceso.

Comunicado de la FGR emitido este miércoles. (Captura de Pantalla)

Origen del conflicto y la larga audiencia

El litigio entre Nodal y Universal comenzó en 2021, cuando el cantante demandó al sello para recuperar los derechos de al menos 50 canciones tras negarse a renovar su contrato. En respuesta, la disquera presentó una contrademanda por la presunta falsificación de 32 contratos, argumentando que las firmas notariales que los certificaban no correspondían al notario Luis Fernando Ruibal Coker.

La audiencia de este martes, prevista para las 14:35 horas, inició con un retraso de seis horas debido a la carga de trabajo de la jueza Diana Selene Medina Hernández. Nodal llegó antes de las 14:00 horas en una camioneta blanca junto a su abogado, Erik Rauda, sin emitir declaraciones.

La diligencia se extendió hasta la madrugada del miércoles y concluyó únicamente con la determinación de no vincularlos a proceso, pero sin cerrar la vía penal.