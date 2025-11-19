El cantante evitará la cárcel en EE.UU. tras colaborar con las autoridades en un caso de transacciones ilegales vinculadas al CJNG.

El cantante Gerardo Ortiz logró evitar una condena de prisión en Estados Unidos luego de que autoridades federales lo acusaran de realizar transacciones financieras con Gallística Diamante, empresa mexicana vinculada con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza Maame Ewusi Frimpong determinó imponerle tres años de libertad supervisada, resolución tomada con base en una recomendación conjunta entre la defensa del artista y la fiscalía estadounidense.

Durante la audiencia, el abogado de Ortiz, Mark Werksman, aseguró que el cantante participó en varios conciertos en 2018 organizados por Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, identificado por autoridades de Estados Unidos como operador financiero del CJNG, únicamente porque la empresa estaba bajo el control de José Ángel del Villar, entonces mánager de Ortiz.

Estos eventos llevaron a que tanto Ortiz como Del Villar fueran acusados de mantener relaciones financieras con una compañía señalada por presuntos vínculos con el tráfico de drogas. En el expediente también se incluyó al jefe financiero de Del Records, Jesús Pérez Alvear, y a Del Entertainment, empresa afiliada a la disquera dirigida por Del Villar.

Werksman subrayó que Ortiz enfrentó riesgos personales al cooperar con las autoridades durante la investigación federal:

“Debido a su colaboración, tiene un momento difícil agendando conciertos en México (…) Por su cooperación en contra de su ex manager y productor, José Ángel del Villar” , expresó el abogado, quien añadió que su cliente “se puso en gran riesgo y en peligro de daño personal al testificar en contra de su ex manager. Se trataba de un individuo con intereses alineados con el Cártel Jalisco Nueva Generación” .

Colaboración clave para reducir su sentencia

Ortiz, de 36 años, se declaró culpable en febrero de 2024 del cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, normativa que prohíbe a ciudadanos estadounidenses entablar negocios con personas o entidades incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro.

Como parte del acuerdo para obtener una reducción en su sentencia, el cantante testificó durante dos días en el juicio contra Del Villar, su exrepresentante y propietario de Del Records.

La audiencia de sentencia fue programada para llevarse a cabo este miércoles por la tarde, y la defensa solicitó que el expediente fuera sellado y el proceso se realizara a puerta cerrada para evitar que los detalles del fallo fueran divulgados.

Mientras tanto, José Ángel del Villar enfrenta más de una decena de cargos por conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante designado y por hacer negocios ilícitos por aproximadamente 175 mil dólares



