El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Socorro “N”, alias “L-12”, señalado como líder de una célula del CJNG en Tijuana y con tres órdenes de aprehensión por homicidio y otros hechos de violencia.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves la captura de José Socorro “N”, identificado con el alias de “L-12” y considerado objetivo prioritario para las autoridades federales.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el detenido contaba con al menos tres órdenes de aprehensión por delitos como homicidio y está vinculado a hechos de violencia registrados en Tijuana, Baja California.

Presunto líder de célula del CJNG

Las autoridades federales señalan que José Socorro “N” es presuntamente líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Baja California, relacionada con actividades de narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y la operación de máquinas tragamonedas en esa entidad.

García Harfuch subrayó que la captura forma parte de la estrategia para “impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades”, al referirse a los resultados recientes de los operativos interinstitucionales.

Operativo interinstitucional y vinculación a homicidio

La detención de “L-12” fue ejecutada en una acción conjunta de la Secretaría de Marina (Semar), la propia SSPC y la Fiscalía General de Baja California (FGEBC), según el reporte difundido.

El detenido está relacionado con el homicidio de una mujer ocurrido el 11 de septiembre de 2025, caso por el cual es requerido por un Juez de Control en Tijuana. Tras su captura, será trasladado a esa ciudad para enfrentar los procesos penales correspondientes.

Otro golpe en Navolato: 14 detenidos y armas aseguradas

En una operación distinta, también informada por García Harfuch, fuerzas federales y estatales detuvieron a 14 personas en Navolato, Sinaloa, donde se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora, con el objetivo de evitar que fueran utilizadas contra la población o las autoridades.

La acción fue ejecutada la noche del 19 de noviembre por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de un despliegue del Grupo Interinstitucional activado tras una denuncia anónima al 089.

Operativo en hotel y aseguramiento de armamento

De acuerdo con el comunicado oficial, las corporaciones identificaron a personas armadas en un hotel del municipio de Navolato. Elementos de la Guardia Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva acudieron de manera “coordinada e inmediata” para verificar la situación y realizaron la detención de 14 individuos.

Entre las personas aseguradas se encuentran dos ciudadanos guatemaltecos y uno de origen venezolano.

En la intervención se decomisó el siguiente material:

13 armas largas y una ametralladora

11 cargadores para arma larga

4 cargadores para arma corta

Una cinta con 50 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm

340 cartuchos útiles para fusil

30 cartuchos útiles para arma corta

Tanto los detenidos como el armamento quedaron a disposición de la FGR, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

Antecedente: 13 detenidos de “Los Mayitos” en octubre

Las autoridades recordaron que estas detenciones se suman a los operativos desplegados en las últimas semanas. Entre ellos, resaltan los hechos del 31 de octubre, cuando después de repeler una agresión armada en el poblado La Vuelta, zona rural de Navolato, se detuvo a 13 personas presuntamente vinculadas con la facción de “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa.

En aquella ocasión también se aseguraron 10 vehículos y se contó con apoyo aéreo mediante un helicóptero que aterrizó en la cancha del poblado, ubicado a unos 32 kilómetros de Culiacán.