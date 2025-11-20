La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó el ingreso del frente frío número 15 sobre Sonora, con ambiente de frío a muy frío en el norte y sierra, rachas de viento de hasta 60 km/h y posibilidad de nieve o aguanieve en la zona montañosa del norte.

Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y de fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número quince (15) recorre gradualmente Sonora, asociado a una vaguada polar y a las corrientes en chorro polar y subtropical.

Este sistema está ocasionando descenso de temperatura con ambiente de frío a muy frío, así como vientos fuertes en buena parte del estado. Se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve durante la mañana sobre la zona montañosa del norte.

Te puede interesar Fiscalía aclara reporte de desaparición de menores en Nogales

Protección Civil adelantó que un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México durante el viernes, reforzando el descenso térmico, los vientos fuertes, las lluvias, los chubascos y la posibilidad de nieve o aguanieve en la sierra sonorense.

Condiciones por municipio

Hermosillo

La capital sonorense amaneció con una temperatura mínima de trece (13) grados Celsius y humedad relativa de 80%. Para hoy se espera una máxima de veinticinco (25) grados.

Se prevén vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h, cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón

Registró una mínima de catorce (14) grados y humedad relativa de 75%; el pronóstico marca una máxima de veintisiete (27) grados.

Habrá vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h, cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

Nogales

Amaneció con una mínima de tres (3) grados y humedad relativa de 90%; se espera una máxima de trece (13) grados.

Se podrían presentar vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h, cielos con intervalos nubosos y 30% de probabilidad de precipitación, en un contexto de ambiente de frío a muy frío.

San Luis Río Colorado

Reportó una mínima de doce (12) grados y humedad relativa de 75%; se prevé una máxima de veintidós (22) grados.

Se esperan vientos promedio de 15 km/h con rachas de hasta 50 km/h, cielos mayormente despejados y 10% de probabilidad de lluvia.

Navojoa

Amaneció con una mínima de quince (15) grados y humedad relativa de 90%; la máxima alcanzaría los veintiocho (28) grados.

El pronóstico indica vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h, cielos parcialmente nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta

Registró una mínima de cinco (5) grados y humedad relativa de 70%; se espera una máxima de quince (15) grados.

Se prevén vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h, cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de precipitación, con ambiente frío.

Guaymas

El puerto amaneció con una mínima de quince (15) grados y humedad relativa de 85%; la máxima será de veinticinco (25) grados.

Se esperan vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h, cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia, aunque con mar de fondo y viento que podrían sentirse en la zona costera.

Recomendaciones generales

Protección Civil Estatal recomienda a la población del norte y sierra abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al conducir en caso de presencia de nieve, aguanieve o pavimento mojado.

Ante las rachas de viento previstas, se pide asegurar láminas, techumbres ligeras y objetos que puedan desprenderse, así como mantenerse informado a través de canales oficiales.